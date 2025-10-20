Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 21 de octubre, a 5 días de las elecciones

Banco Nación: $1.495

Banco Galicia: $1.490

Banco ICBC: $1.505

Banco BBVA: $1.490

Banco Supervielle: $1.492

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495

Banco Patagonia: $1.490

Banco Hipotecario: $1.495

Banco Santander: $1.505

Brubank: $1.498

Banco Credicoop: $1.500

Banco Macro: $1.499

Banco Piano: $1.510

El precio más alto del dólar ha sido de $1.515 luego de las elecciones en Buenos Aires, en donde perdió La Libertad Avanza y varios bancos se colocaron en el inicio de la semana muy cerca de esa cifra.

cotizacion del dolar El precio del dólar este martes 21 de octubre.

A cuánto se va a vender el dólar blue este martes 21 de octubre

En tanto, el dólar blue, después de varias semanas, volvió a quedar por encima de los $1.500. De hecho, las cuevas confirmaron que este martes, cuando abran los mercados, comenzará a venderse a un precio de $1.505, a la espera de lo que ocurra con los bancos y la demanda de moneda norteamericana.

En cuanto a billeteras virtuales, como Mercado Pago, estas confirmaron un precio del dólar en $1.533, aunque este lunes no se pudo operar en casi todo el día.