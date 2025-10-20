Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este martes 21 de octubre, a 5 días de las elecciones

Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 21 de octubre, cuando faltarán solamente cinco días para las elecciones legislativas en todo el país, una fecha para el valor de la moneda norteamericana.
Para el segundo día de la semana hay mucha expectativa sobre lo que puede llegar a ocurrir con el dólar, ya que el Banco Nación confirmó que lo comenzará a vender a un precio muy cercano a los $1.500, mientras que otras entidades le dieron a conocer al Banco Central que la cifra se ubicará por encima de esa línea.
A cuánto se va a vender el dólar en cada banco este martes 21 de octubre
Según las cifras confirmadas por cada una de las entidades bancarias al Banco Central, el precio del dólar este martes 21 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio tras el fin de semana largo, serán las siguientes:
- Banco Nación: $1.495
- Banco Galicia: $1.490
- Banco ICBC: $1.505
- Banco BBVA: $1.490
- Banco Supervielle: $1.492
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.495
- Banco Patagonia: $1.490
- Banco Hipotecario: $1.495
- Banco Santander: $1.505
- Brubank: $1.498
- Banco Credicoop: $1.500
- Banco Macro: $1.499
- Banco Piano: $1.510
El precio más alto del dólar ha sido de $1.515 luego de las elecciones en Buenos Aires, en donde perdió La Libertad Avanza y varios bancos se colocaron en el inicio de la semana muy cerca de esa cifra.
A cuánto se va a vender el dólar blue este martes 21 de octubre
En tanto, el dólar blue, después de varias semanas, volvió a quedar por encima de los $1.500. De hecho, las cuevas confirmaron que este martes, cuando abran los mercados, comenzará a venderse a un precio de $1.505, a la espera de lo que ocurra con los bancos y la demanda de moneda norteamericana.
En cuanto a billeteras virtuales, como Mercado Pago, estas confirmaron un precio del dólar en $1.533, aunque este lunes no se pudo operar en casi todo el día.