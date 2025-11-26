Chiqui Tapia, entre las críticas y el apoyo a la AFA: "Me quedan muchos años más"

“Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan cara a cara. Sabemos que hay cosas que mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”, señaló acompañado de un nutrido grupo de dirigentes presentes en la cena.

“Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”, remarcó en clara alusión a los distintos sectores políticos que han sido críticos con su gestión.

Tapia y un dardo para La Brujita Verón

Uno de los que se enfrentó a la AFA en los últimos días fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, a quien Tapia hizo clara referencia: “Algunos se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano, se clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el fútbol argentino”, dijo en relación a la clasificación del conjunto platense a los playoffs, donde luego enfrentó a Rosario Central y sus jugadores protagonizaron el polémico "pasillo" de espaldas.

“Estoy muy feliz de poder vivir y compartir este momento con todos ustedes. Sé lo que representa la fiesta de los Alumni, porque es la fiesta que reconoce a todos los que trabajan para defender las instituciones. Como decía Marcelo (Achile, presidente de Defensores de Belgrano y vice de AFA), asociaciones civiles sin fines de lucro. Eso es lo que somos, ese es el modelo del fútbol argentino, eso es lo que defendemos”, dijo en contra del Gobierno Nacional que se ha manifestado más de una vez a favor de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas).