Qué dijo Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Qatar

Hubo altibajos en el año en general. Hubo altibajos en el año en general.

En 2024 Colapinto sabía que no sería el piloto titular de Williams, lo que lo llevó a tomar algunas decisiones más arriesgadas para demostrar que podía fortalecer cualquier otra escudería que necesitara que defiendan sus colores; finalmente llegó a Alpine: "Realmente estoy deseando que llegue 2026, especialmente tener un año normal, comenzando con una prueba de pretemporada. El hecho de poder trabajar con un coche desde cero será bastante agradable y diferente de lo que estoy acostumbrado".

"Llegué a mitad de temporada sin conocer ni estar al tanto de muchas cosas que los pilotos han estado siguiendo desde el inicio de ella. Pero ahora, estoy deseando contar con ese lujo y va a ser muy útil. Así que sí, definitivamente estoy deseando que llegue 2026", reflexionó el argentino.

Con respecto al Gran Premio de Qatar fue consultado sobre si es la pista adecuada para sumar puntos, el nacido en Pilar analizó: "Lo intentaremos. Cada fin de semana estamos intentando sumar puntos, pero ha sido complicado en los más recientes grandes premios. En estas últimas carreras el monoplaza se veía mejor y más fuerte; eso nos da esperanza. Estuve muy cerca en algunas pistas, pero últimamente estuve luchando un poco más de nuevo. Es otro fin de semana de sprint, que te lleva a luchar un poco más, pero esperemos que también aprendamos de eso y ser más fuertes desde el principio".

Franco Colapinto Colapinto se mostró contento y con grandes expectativas de cara al 2026.

Franco Colapinto habló sobre lo que se viene en 2026

El reglamento de la Fórmula 1 indica una serie de cambios que podrían favorecer a la escudería francesa: "Se ve más competitivo. Cuando podés competir un poco más arriba, también es más agradable para el piloto. Creemos que será un mejor año en términos de rendimiento y que vamos a tener más oportunidades; eso siempre es bueno para nosotros".

Intentaremos maximizar esta última parte del año para prepararnos bien para 2026. Intentaremos maximizar esta última parte del año para prepararnos bien para 2026.

Todas las escuderías de la Máxima, más allá de buscar quedar en lo más alto en la temporada 2025, están mirando hacia el 2026 y como ninguna ha podido utilizar los nuevos monoplazas puede ser la oportunidad ideal para que Alpine se ponga al tono: "Más que nada, es cuestión de centrarnos en nosotros, arreglando todos los problemas que tuvimos este año con el auto. Sabemos que muchos de ellos están arreglados en el coche del próximo año y que hemos estado trabajando en las áreas específicas del monoplaza que han sido un poco débiles. Ser conscientes de que mejoramos esas áreas me hace sentir bastante confiado de que seremos más fuertes".

Hay muchos cambios y los chicos en la fábrica han estado trabajando mucho, así que todo se ve positivo en este momento. Por supuesto, necesitamos ver dónde están los errores, pero lo hemos hecho lo mejor posible y aprendimos mucho de nuestros coches anteriores para entender qué dirección necesitamos tomar.

Para finalizar, comparó su fin de año con Williams con el de Alpine: "Es importante saber que puedo trabajar otro año con el equipo y que tenemos este momento para aprender rumbo a 2026, preparándonos mejor. Todos en el equipo están trabajando bien, intentando entender dónde ayudarme y qué necesito del coche también para el próximo año. Así que sí, estoy feliz, por supuesto. La mejor parte es poder trabajar con las mismas personas de nuevo. Esperemos que el coche sea competitivo y podamos dominarlo".