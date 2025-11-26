Colapinto afrontará condiciones extremas en el Gran Premio de Qatar: riesgo de náuseas y pérdida de visión

En el Gran Premio de Qatar 2023, Alex Albon y Logan Sargeant - ambos pilotos de Williams en aquel momento - terminaron en el centro médico porque sus condiciones de salud se vieron afectadas tras completar las 57 vueltas de la competencia.

Sargeant sufrió el clima qatarí a un nivel extremo y tuvo que abandonar en la vuelta 42 (a 15 del final) cuando le comunicó a su equipo que iba a ingresar a los pits para abandonar la carrera. Momentos después constataron que estaba deshidratado al punto que no pudo bajarse del monoplaza por sus propios medios y tuvieron que asistirlo para llevarlo a la zona de refrigeración.

En la misma competencia Esteban Ocon presentó náuseas, no pudo contenerse y terminó vomitando dentro de su casco en la vuelta 15. El piloto, que en ese momento estaba en Alpine, no quiso abandonar y aguantó el resto de la carrera con un premio más que valorable: terminó séptimo.

Me sentí mal a eso de la vuelta 15, 16. Estuve vomitando dentro del auto por dos vueltas.

Por su lado, Fernando Alonso en plena competencia le consultó a su equipo: "El asiento está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en la parada en boxes? ¿Tirarme agua o algo así?". Al finalizar (quedó sexto) se bajó del auto y se sentó en el piso para poder reponerse.

Lando Norris fue tajante: "Fue estresante con mucho calor. Tuvimos tres detenciones que fueron rápidas. Fue la carrera más dura que hice en mi vida", mientras que Max Verstappen se bajó del auto y colocó una toalla mojada en su cuello hasta que logró llegar a la sala de refrigeración donde se sentó en el piso al lado de Piastri.

Además, Charles Leclerc declaró al finalizar su participación: "No es ni siquiera un tema de preparación física, es la deshidratación a un nivel tal que incluso tu visión empeora. Tu frecuencia cardíaca va por las estrellas y es realmente muy duro".

Pilotos al finalizar el GP de Qatar Franco Colapinto deberá enfrentarse a altas temperaturas.

Cuándo y qué hora se corre el Gran Premio de Qatar con Franco Colapinto como protagonista

Viernes 28

Práctica libre 1: a partir de las 10.30.

Clasificación sprint: desde las 14.30

Sábado 29

Carrera sprint: desde las 11.

Clasificación: comienza a las 15.

Domingo 30