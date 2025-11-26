Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Muy exigente

Colapinto afrontará condiciones extremas en el Gran Premio de Qatar: riesgo de náuseas y pérdida de visión

El GP de Qatar presenta condiciones extremas que Franco Colapinto deberá afrontar; conoce lo que han sufrido los pilotos de la F1 en el circuito de Losail

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
La temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin y el primer desafío de Franco Colapinto será sortear las dificultades que presenta el Gran Premio de Qatar, donde la temperatura en los monoplazas se hace insostenible al punto que los pilotos pueden presentan riesgo de náuseas y pérdida de visión.

El piloto argentino tiene por delante tres compromisos divididos en dos sedes ya que en Qatar se realizará el sprint el sábado y la carrera el domingo, por lo tanto solo quedaría en agenda el GP de Abu Dhabi.

Pilotos en el GP de Qatar
Franco Colapinto no la tendrá sencilla en el GP de Qatar.

Colapinto afrontará condiciones extremas en el Gran Premio de Qatar

Según coinciden los pilotos es la carrera en la que, más allá de la destreza al volante, queda en primer plano el desafío físico. Es que las altas temperaturas serán las grandes protagonistas de tres jornadas a pura Fórmula 1.

En el Gran Premio de Qatar 2023, Alex Albon y Logan Sargeant - ambos pilotos de Williams en aquel momento - terminaron en el centro médico porque sus condiciones de salud se vieron afectadas tras completar las 57 vueltas de la competencia.

Sargeant sufrió el clima qatarí a un nivel extremo y tuvo que abandonar en la vuelta 42 (a 15 del final) cuando le comunicó a su equipo que iba a ingresar a los pits para abandonar la carrera. Momentos después constataron que estaba deshidratado al punto que no pudo bajarse del monoplaza por sus propios medios y tuvieron que asistirlo para llevarlo a la zona de refrigeración.

En la misma competencia Esteban Ocon presentó náuseas, no pudo contenerse y terminó vomitando dentro de su casco en la vuelta 15. El piloto, que en ese momento estaba en Alpine, no quiso abandonar y aguantó el resto de la carrera con un premio más que valorable: terminó séptimo.

Me sentí mal a eso de la vuelta 15, 16. Estuve vomitando dentro del auto por dos vueltas. Me sentí mal a eso de la vuelta 15, 16. Estuve vomitando dentro del auto por dos vueltas.

Por su lado, Fernando Alonso en plena competencia le consultó a su equipo: "El asiento está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en la parada en boxes? ¿Tirarme agua o algo así?". Al finalizar (quedó sexto) se bajó del auto y se sentó en el piso para poder reponerse.

Lando Norris fue tajante: "Fue estresante con mucho calor. Tuvimos tres detenciones que fueron rápidas. Fue la carrera más dura que hice en mi vida", mientras que Max Verstappen se bajó del auto y colocó una toalla mojada en su cuello hasta que logró llegar a la sala de refrigeración donde se sentó en el piso al lado de Piastri.

Además, Charles Leclerc declaró al finalizar su participación: "No es ni siquiera un tema de preparación física, es la deshidratación a un nivel tal que incluso tu visión empeora. Tu frecuencia cardíaca va por las estrellas y es realmente muy duro".

Pilotos al finalizar el GP de Qatar
Franco Colapinto deberá enfrentarse a altas temperaturas.

Cuándo y qué hora se corre el Gran Premio de Qatar con Franco Colapinto como protagonista

Viernes 28

  • Práctica libre 1: a partir de las 10.30.
  • Clasificación sprint: desde las 14.30

Sábado 29

  • Carrera sprint: desde las 11.
  • Clasificación: comienza a las 15.

Domingo 30

  • Carrera: desde las 13.

