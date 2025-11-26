Colapinto afrontará condiciones extremas en el Gran Premio de Qatar: riesgo de náuseas y pérdida de visión

La temporada de la Fórmula 1 está llegando a su fin y el primer desafío de Franco Colapinto será sortear las dificultades que presenta el Gran Premio de Qatar, donde la temperatura en los monoplazas se hace insostenible al punto que los pilotos pueden presentan riesgo de náuseas y pérdida de visión.
Colapinto afrontará condiciones extremas en el Gran Premio de Qatar
Según coinciden los pilotos es la carrera en la que, más allá de la destreza al volante, queda en primer plano el desafío físico. Es que las altas temperaturas serán las grandes protagonistas de tres jornadas a pura Fórmula 1.
En el Gran Premio de Qatar 2023, Alex Albon y Logan Sargeant - ambos pilotos de Williams en aquel momento - terminaron en el centro médico porque sus condiciones de salud se vieron afectadas tras completar las 57 vueltas de la competencia.
Sargeant sufrió el clima qatarí a un nivel extremo y tuvo que abandonar en la vuelta 42 (a 15 del final) cuando le comunicó a su equipo que iba a ingresar a los pits para abandonar la carrera. Momentos después constataron que estaba deshidratado al punto que no pudo bajarse del monoplaza por sus propios medios y tuvieron que asistirlo para llevarlo a la zona de refrigeración.
En la misma competencia Esteban Ocon presentó náuseas, no pudo contenerse y terminó vomitando dentro de su casco en la vuelta 15. El piloto, que en ese momento estaba en Alpine, no quiso abandonar y aguantó el resto de la carrera con un premio más que valorable: terminó séptimo.
Me sentí mal a eso de la vuelta 15, 16. Estuve vomitando dentro del auto por dos vueltas. Me sentí mal a eso de la vuelta 15, 16. Estuve vomitando dentro del auto por dos vueltas.
Por su lado, Fernando Alonso en plena competencia le consultó a su equipo: "El asiento está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en la parada en boxes? ¿Tirarme agua o algo así?". Al finalizar (quedó sexto) se bajó del auto y se sentó en el piso para poder reponerse.
Lando Norris fue tajante: "Fue estresante con mucho calor. Tuvimos tres detenciones que fueron rápidas. Fue la carrera más dura que hice en mi vida", mientras que Max Verstappen se bajó del auto y colocó una toalla mojada en su cuello hasta que logró llegar a la sala de refrigeración donde se sentó en el piso al lado de Piastri.
Además, Charles Leclerc declaró al finalizar su participación: "No es ni siquiera un tema de preparación física, es la deshidratación a un nivel tal que incluso tu visión empeora. Tu frecuencia cardíaca va por las estrellas y es realmente muy duro".
Cuándo y qué hora se corre el Gran Premio de Qatar con Franco Colapinto como protagonista