Turismo Nacional: un sanrafaelino podría coronarse campeón de la Clase 2 en el autódromo de San Martín

Pocas veces se ha visto una definición tan ajustada en una prueba de automovilismo. Este fin de semana se disputará en el autódromo de San Martín el Gran Premio Coronación, y el Turismo Nacional Clase 2 consagrará a un campeón en el Este mendocino, de entre ocho pilotos que llegan con chances matemáticas.
Con un mendocino ya coronado en la Clase 3, Julián Santero, otro mendocino, sanrafaelino para más datos, podría emularlo en la Clase 2, donde llega como puntero del campeonato que organiza la APAT, y en su segunda temporada en la categoría podría terminar en lo más alto.
Gonzalo Antolín llega como líder de la Clase 2 del Turismo Nacional
Gonzalo Antolín, piloto de un Peugeot 208, llega a la última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el Autódromo Ciudad de San Martín,y es el principal candidato entre ocho que tienen chances matemáticas. El Gonza, de 30 años, ya ha probado los laureles del automovilismo nacional, cuando se consagró campeón del Turismo Pista en el 2018, mientras que un año después obtuvo el subcampeonato.
En esta oportunidad Antolín acumula 243 puntos, apenas uno más que su escolta, el misionero Juan Pablo Pastori, que corre con Chevrolet Onix. Un poco más atrás se ubica en el tercer puesto Bautista Damiani, de 9 de Julio, con 236,5 unidades.
Las posiciones del Turismo Nacional Clase 2
Estos son los corredores que llegan al Gran Premio Coronación de San Martín con chances de coronarse campeón 2025.