Inicio Ovación Automovilismo Turismo Nacional
AUTOMOVILISMO

Turismo Nacional: un sanrafaelino podría coronarse campeón de la Clase 2 en el autódromo de San Martín

La cerrada lucha, que llegará a la última fecha del Turismo Nacional Clase 2, este fin de semana en San Martín, es favorito el sanrafaelino Gonzalo Antolín

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Gonzalo Antolín. El sanrafaelino llega como líder del Turismo Nacional Clase 2 y podría coronarse ante su gente en San Martín.

Gonzalo Antolín. El sanrafaelino llega como líder del Turismo Nacional Clase 2 y podría coronarse ante su gente en San Martín.

Pocas veces se ha visto una definición tan ajustada en una prueba de automovilismo. Este fin de semana se disputará en el autódromo de San Martín el Gran Premio Coronación, y el Turismo Nacional Clase 2 consagrará a un campeón en el Este mendocino, de entre ocho pilotos que llegan con chances matemáticas.

Con un mendocino ya coronado en la Clase 3, Julián Santero, otro mendocino, sanrafaelino para más datos, podría emularlo en la Clase 2, donde llega como puntero del campeonato que organiza la APAT, y en su segunda temporada en la categoría podría terminar en lo más alto.

automovilismo-tn-c2-gonzalo antolin (1)
Gonzalo Antol&iacute;n y su Peugeot 208.

Gonzalo Antolín y su Peugeot 208.

Gonzalo Antolín llega como líder de la Clase 2 del Turismo Nacional

Gonzalo Antolín, piloto de un Peugeot 208, llega a la última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el Autódromo Ciudad de San Martín,y es el principal candidato entre ocho que tienen chances matemáticas. El Gonza, de 30 años, ya ha probado los laureles del automovilismo nacional, cuando se consagró campeón del Turismo Pista en el 2018, mientras que un año después obtuvo el subcampeonato.

En esta oportunidad Antolín acumula 243 puntos, apenas uno más que su escolta, el misionero Juan Pablo Pastori, que corre con Chevrolet Onix. Un poco más atrás se ubica en el tercer puesto Bautista Damiani, de 9 de Julio, con 236,5 unidades.

Las posiciones del Turismo Nacional Clase 2

Estos son los corredores que llegan al Gran Premio Coronación de San Martín con chances de coronarse campeón 2025.

Piloto Ptos.

  1. Gonzalo Antolín 243
  2. Juan Pablo Pastori 242
  3. Bautista Damiani 236,5
  4. Joaquín Cafaro 234
  5. Francisco Coltrinari 227
  6. Renzo Blotta 220,5
  7. Alejo Cravero 220,5
  8. Nicolás Posco 217

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas