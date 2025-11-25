Turismo Nacional: un sanrafaelino podría coronarse campeón de la Clase 2 en el autódromo de San Martín

Con un mendocino ya coronado en la Clase 3, Julián Santero, otro mendocino, sanrafaelino para más datos, podría emularlo en la Clase 2, donde llega como puntero del campeonato que organiza la APAT, y en su segunda temporada en la categoría podría terminar en lo más alto.

automovilismo-tn-c2-gonzalo antolin (1) Gonzalo Antolín y su Peugeot 208. Foto: Instagram Gonzalo Antolín

Gonzalo Antolín llega como líder de la Clase 2 del Turismo Nacional

Gonzalo Antolín, piloto de un Peugeot 208, llega a la última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, en el Autódromo Ciudad de San Martín,y es el principal candidato entre ocho que tienen chances matemáticas. El Gonza, de 30 años, ya ha probado los laureles del automovilismo nacional, cuando se consagró campeón del Turismo Pista en el 2018, mientras que un año después obtuvo el subcampeonato.