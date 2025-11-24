Colapinto analizó el GP de Las Vegas y sus fans fueron contra Mickey Mouse por un curioso detalle

El Gran Premio de Las Vegas ya quedó atrás, donde Franco Colapinto clasificó en la posición 17 y tras la descalificación de los McLaren ascendió al puesto 15, y ya se prepara para la próxima cita que se realizará en Qatar.
Luego de finalizar 15º en Las Vegas, Franco Colapinto se expresó en las redes sociales donde sus fanáticos comentaron con mucho humor
Para despedirse de la ciudad de los neones es que el piloto argentino escribió un mensaje en sus redes sociales y explicó qué sucedió en la largada mientras que también hizo hincapié en el futuro.
El piloto nacido en Pilar se despidió de Las Vegas compartiendo una serie de fotos y videos de lo que fue su paso por el circuito de Estados Unidos.
Además, acompañó las imágenes con un texto que rezaba: "Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor. Carrera larga con el auto muy desconectado después de eso".
El argentino hace referencia al toque que recibió de parte de su ex compañero de Williams, Alex Albon, en la primera curva de la competencia y luego de eso lo planificado no pudo ejecutarse.
Y agregó: "Vamos x las últimas dos del año, a disfrutar!".
Más allá que la carrera de la Fórmula 1 se llevó todas las miradas, el contexto estuvo sujeto a diferentes actividades divertidas ya que compartió diferentes secuencias con Mickey Mouse y Minnie que captaron la atención de todos.
En una de los momentos más graciosos Franco Colapinto amaga un golpe al ratón más querido por todos mientras que Minnie "se enamoró del argentino".
En el posteo participó Bizarrap y Colapinto rápidamente respondió haciendo gala de su buen humor.
Después fueron sus fanáticos quienes se sumaron a los divertidos comentarios: "Mickey se quiere vengar, ¡Cuidado Franco!", "Me parece que Mickey los mando a vengarse por lo de Minnie en la primera vuelta", "Siempre con vos papá! Aún así con el clio 1.6", "Creo que Mickey te mando a chocar por robarle a la mujer (Una genia Minnie, yo también me hubiera olvidado que estoy casada)".
Uno de los comentarios que sorprendió por su análisis de la carrera manifestó: "Imagínate, chasis viejo, te chocaron de atrás, rompieron el difusor , cuatro segundos para cambiar las cubiertas así y todo le ganaste en ritmo de carrera a tu compañero. Bravo".