Colapinto analizó el GP de Las Vegas y sus fans fueron contra Mickey Mouse por un curioso detalle

Además, acompañó las imágenes con un texto que rezaba: "Me pegaron en la primera curva y se rompió el difusor. Carrera larga con el auto muy desconectado después de eso".

El argentino hace referencia al toque que recibió de parte de su ex compañero de Williams, Alex Albon, en la primera curva de la competencia y luego de eso lo planificado no pudo ejecutarse.

Y agregó: "Vamos x las últimas dos del año, a disfrutar!".

Los fanáticos de Colapinto contra Mickey Mouse por una curiosa razón

Más allá que la carrera de la Fórmula 1 se llevó todas las miradas, el contexto estuvo sujeto a diferentes actividades divertidas ya que compartió diferentes secuencias con Mickey Mouse y Minnie que captaron la atención de todos.

En una de los momentos más graciosos Franco Colapinto amaga un golpe al ratón más querido por todos mientras que Minnie "se enamoró del argentino".

Porque amagó a pegarle en la japi a Mickey y Minnie se enamoró

En el posteo participó Bizarrap y Colapinto rápidamente respondió haciendo gala de su buen humor.

Bizarrap - Colapinto El intercambio de palabras entre Franco Colapinto y Bizarrap.

Después fueron sus fanáticos quienes se sumaron a los divertidos comentarios: "Mickey se quiere vengar, ¡Cuidado Franco!", "Me parece que Mickey los mando a vengarse por lo de Minnie en la primera vuelta", "Siempre con vos papá! Aún así con el clio 1.6", "Creo que Mickey te mando a chocar por robarle a la mujer (Una genia Minnie, yo también me hubiera olvidado que estoy casada)".

Uno de los comentarios que sorprendió por su análisis de la carrera manifestó: "Imagínate, chasis viejo, te chocaron de atrás, rompieron el difusor , cuatro segundos para cambiar las cubiertas así y todo le ganaste en ritmo de carrera a tu compañero. Bravo".