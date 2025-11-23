Inicio Ovación Fútbol Colapinto
Habló el jefe

Franco Colapinto y Pierre Gasly en Las Vegas: el fuerte análisis que hizo Briatore

El GP de Las Vegas quedó atrás, pero se trató de una competencia que comenzó complicada porque el monoplaza de Franco Colapinto fue golpeado apenas inició

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El jefe de Alpine se refirió a la carrera de Colapinto y Gasly.

El jefe de Alpine se refirió a la carrera de Colapinto y Gasly.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, realizó un análisis de la carrera disputada en Las Vegas, donde Pierre Gasly terminó 13° y Franco Colapinto finalizó 15° (había sido 17°, pero ascendió puestos por las sanciones a los dos pilotos de McLaren), en una competencia que contó con una largada caótica.

En la primera curva de la competencia su ex compañero de Williams, Alex Albon, tocó el auto del piloto argentino y la falta de ritmo fue una constante.

Franco Colapinto - Las Vegas
Franco Colapinto sufri&oacute; un toque apenas comenz&oacute; la carrera.

Franco Colapinto sufrió un toque apenas comenzó la carrera.

Franco Colapinto y Pierre Gasly en Las Vegas: el fuerte análisis que hizo Briatore

El ejecutivo italiano lamentó la largada accidentada donde varios de los monoplaza tuvieron leves accidentes: "Nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna y eso derivó en daños importantes en la parte trasera de ambos autos".

El jefe de Alpine continuó: "El golpe arruinó por completo la competencia de Pierre, que perdió mucha carga aerodinámica. Franco también sufrió un contacto y daños, lo que nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos".

La próxima cita de la Fórmula 1 es en el Gran Premio de Qatar que se realizará el sábado 29 de noviembre a partir de las 11: "Si bien este circuito fue especialmente complejo por sus condiciones, ahora vamos a Catar, una pista con muchas curvas rápidas que podría adaptarse mejor a nuestro paquete que las últimas fechas".

Franco Colapinto
El toque que recibi&oacute; Franco Colapinto lo tuvo a maltraer para el resto de la competencia.

El toque que recibió Franco Colapinto lo tuvo a maltraer para el resto de la competencia.

Franco Colapinto enojado por los fuegos artificiales

Cuando se diponía a hablar con la prensa luego de la competencia el piloto de 22 años se quejó con unos de los periodistas: "Venís a hablar y te tiran los fuegos artificiales".

No te escucho nada, boludo. Hay perros, hay animales. No te escucho nada, boludo. Hay perros, hay animales.

"Son las 10 de la noche, boludo. ¿Se creen que es Navidad?", se preguntó mientras aún se escuchaban los fuegos artificiales de fondo.

Embed

Y para concluir, Franco Colapinto agregó: "¿Sabés lo que valen? La guita que se gastan en esa pelotudez".

Las próximas carreras de Franco Colapinto

  • Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.
  • GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.
  • GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas