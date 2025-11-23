Franco Colapinto y Pierre Gasly en Las Vegas: el fuerte análisis que hizo Briatore

El jefe de Alpine continuó: "El golpe arruinó por completo la competencia de Pierre, que perdió mucha carga aerodinámica. Franco también sufrió un contacto y daños, lo que nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos".

La próxima cita de la Fórmula 1 es en el Gran Premio de Qatar que se realizará el sábado 29 de noviembre a partir de las 11: "Si bien este circuito fue especialmente complejo por sus condiciones, ahora vamos a Catar, una pista con muchas curvas rápidas que podría adaptarse mejor a nuestro paquete que las últimas fechas".

Franco Colapinto El toque que recibió Franco Colapinto lo tuvo a maltraer para el resto de la competencia.

Franco Colapinto enojado por los fuegos artificiales

Cuando se diponía a hablar con la prensa luego de la competencia el piloto de 22 años se quejó con unos de los periodistas: "Venís a hablar y te tiran los fuegos artificiales".

No te escucho nada, boludo. Hay perros, hay animales. No te escucho nada, boludo. Hay perros, hay animales.

"Son las 10 de la noche, boludo. ¿Se creen que es Navidad?", se preguntó mientras aún se escuchaban los fuegos artificiales de fondo.

"Hay perros…son las diez de la noche. Se creen que es navidad, boludo"



"La guita que se gastan en esa pelotudez"



Y para concluir, Franco Colapinto agregó: "¿Sabés lo que valen? La guita que se gastan en esa pelotudez".

Las próximas carreras de Franco Colapinto