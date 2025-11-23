En la primera curva de la competencia su ex compañero de Williams, Alex Albon, tocó el auto del piloto argentino y la falta de ritmo fue una constante.
Franco Colapinto y Pierre Gasly en Las Vegas: el fuerte análisis que hizo Briatore
El ejecutivo italiano lamentó la largada accidentada donde varios de los monoplaza tuvieron leves accidentes: "Nuestros dos pilotos quedaron atrapados en un arranque caótico sin tener responsabilidad alguna y eso derivó en daños importantes en la parte trasera de ambos autos".
El jefe de Alpine continuó: "El golpe arruinó por completo la competencia de Pierre, que perdió mucha carga aerodinámica. Franco también sufrió un contacto y daños, lo que nos dejó en una carrera muy cuesta arriba y lejos de los puntos".
La próxima cita de la Fórmula 1 es en el Gran Premio de Qatar que se realizará el sábado 29 de noviembre a partir de las 11: "Si bien este circuito fue especialmente complejo por sus condiciones, ahora vamos a Catar, una pista con muchas curvas rápidas que podría adaptarse mejor a nuestro paquete que las últimas fechas".
Franco Colapinto enojado por los fuegos artificiales
Cuando se diponía a hablar con la prensa luego de la competencia el piloto de 22 años se quejó con unos de los periodistas: "Venís a hablar y te tiran los fuegos artificiales".
No te escucho nada, boludo. Hay perros, hay animales. No te escucho nada, boludo. Hay perros, hay animales.
"Son las 10 de la noche, boludo. ¿Se creen que es Navidad?", se preguntó mientras aún se escuchaban los fuegos artificiales de fondo.
Embed
La irritación de Franco Colapinto por los fuegos artificiales
“Hay perros…son las diez de la noche. Se creen que es navidad, boludo”