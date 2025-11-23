Un hombre cayó de un edificio y se fracturó varias vertebras de la columna mientras cambiaba un flotante de un tanque cisterna en la terraza de su departamento. El accidente ocurrió este domingo a las 10 en la Avenida San Martín 1167, Ciudad de Mendoza, a metros de la Galería Tonsa.
Accidente
Cayó desde 4 metros en pleno centro y quedó en grave estado de salud
El hombre trabajaba en la terraza de un edificio ubicado en Avenida San Martín 1167. El hecho ocurrió este domingo a las 10 y necesitó de un amplio operativo en pleno centro
La víctima fue identificada como Diego Alejandro Ferrari, quien estaba trabajando en el piso 12 del edificio cuando se resbaló mientras subía una escalera. En principio el parte oficial de salud indicó que tiene politraumatismo varios.
La pareja mantuvo comunicación con la ART de su esposo, quienes pidieron el traslado urgente al Hospital Italiano.
Pero antes, intervinieron Bomberos para bajarlo desde la terraza debido a que se encontraba inmovilizado por personal médico.
Video del operativo para bajar al hombre que se accidentó en pleno centro