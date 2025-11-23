Cayó desde 4 metros en pleno centro y quedó en grave estado de salud

La víctima fue identificada como Diego Alejandro Ferrari, quien estaba trabajando en el piso 12 del edificio cuando se resbaló mientras subía una escalera. En principio el parte oficial de salud indicó que tiene politraumatismo varios.

Embed - El operativo para bajar a un hombre de un piso 12 con varias vertebras rotas

La pareja mantuvo comunicación con la ART de su esposo, quienes pidieron el traslado urgente al Hospital Italiano.