"Vamos por la gloria": el documental de Independiente Rivadavia y el camino hacia la Copa Argentina

Independiente Rivadavia lanzó el documental que muestra desde adentro cómo vivieron jugadores y cuerpo técnico el año para cerrar obteniendo la Copa Argentina.

Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia publicó el documental que muestra el camino a la obtención de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Independiente Rivadavia celebró la obtención de la Copa Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Con la participación del plantel y cuerpo técnico campeón, dirigentes y el show del Polaco, los hinchas de la Lepra disfrutaron de una noche única en el cierre del año con la primera estrella para el club.

La celebración incluyó el emotivo y curioso nombramiento de Alfredo Berti como el caballero C-Sir de la institución, las sentidas palabras del presidente Daniel Vila, la alegría de los hinchas de Independiente Rivadavia y un emotivo video en el que se pudo ver desde adentro el camino a la final que consagró a la Lepra como campeón de la Copa Argentina 2025.

lepra campeón
Independiente Rivadavia celebró a lo grande ante su gente la obtención de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

"Vamos por la gloria - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025"

El nombre del documental anticipa el contenido que hizo emocionar hasta las lágrimas al Bautista Gargantini en una noche llena de festejos y algarabía. "Vamos por la gloria - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025" fue un trabajo del departamento de marketing del club que reflejó en imágenes y con testimonios de los protagonistas el trabajo de todo un año de todo el plantel azul.

En el video pueden apreciarse las enseñanzas de Alfredo Berti, la visión de Tomás Bottari y las sensaciones de Matías Fernández, Iván Villalba y Ezequiel Centurión, entre otros, mezclados con pasajes del partido en Córdoba, los penales y otras secuencias de aquella épica final erizaron la piel de más de un hincha leproso.

El documental es testigo fiel de la mística que Independiente Rivadavia transmitió durante todo el año y desde este sábado a la noche está en YouTube para que cada vez que algún simpatizante quiera recordar tamaña hazaña pueda revivirlo una y otra vez en el canal oficial de Independiente Rivadavia.

El documental de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Embed - VAMOS POR LA GLORIA | Independiente Rivadavia Campeón Copa Argentina 2025

