"Vamos por la gloria": el documental de Independiente Rivadavia y el camino hacia la Copa Argentina

En el video pueden apreciarse las enseñanzas de Alfredo Berti, la visión de Tomás Bottari y las sensaciones de Matías Fernández, Iván Villalba y Ezequiel Centurión, entre otros, mezclados con pasajes del partido en Córdoba, los penales y otras secuencias de aquella épica final erizaron la piel de más de un hincha leproso.
El documental es testigo fiel de la mística que Independiente Rivadavia transmitió durante todo el año y desde este sábado a la noche está en YouTube para que cada vez que algún simpatizante quiera recordar tamaña hazaña pueda revivirlo una y otra vez en el canal oficial de Independiente Rivadavia.
El documental de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina
Embed - VAMOS POR LA GLORIA | Independiente Rivadavia Campeón Copa Argentina 2025