"Vamos por la gloria": el documental de Independiente Rivadavia y el camino hacia la Copa Argentina

La celebración incluyó el emotivo y curioso nombramiento de Alfredo Berti como el caballero C-Sir de la institución, las sentidas palabras del presidente Daniel Vila, la alegría de los hinchas de Independiente Rivadavia y un emotivo video en el que se pudo ver desde adentro el camino a la final que consagró a la Lepra como campeón de la Copa Argentina 2025.

lepra campeón Independiente Rivadavia celebró a lo grande ante su gente la obtención de la Copa Argentina. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

"Vamos por la gloria - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025"

El nombre del documental anticipa el contenido que hizo emocionar hasta las lágrimas al Bautista Gargantini en una noche llena de festejos y algarabía. "Vamos por la gloria - El Camino de Independiente Rivadavia hacia la Copa Argentina 2025" fue un trabajo del departamento de marketing del club que reflejó en imágenes y con testimonios de los protagonistas el trabajo de todo un año de todo el plantel azul.