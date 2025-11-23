Central Córdoba de Santiago del Estero eliminó a San Lorenzo en un polémico partido

El equipo de Santiago del Estero ahora espera rival que saldrá del ganador de la serie entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Embed

San Lorenzo marcó el primer gol a los 45 minutos de la etapa inicial con el gol de Gulli, tras un contraataque preciso asistido por Jhohan Romaña. Con la ventaja, el visitante manejó ciertos tramos, aunque el duelo se volvió friccionado, con numerosas faltas, discusiones y un ritmo cortado.

En el inicio del complemento, Central Córdoba empezó a presionar más alto y avisó con varios remates desde afuera del área antes de que el VAR tomara un rol determinante.

Nazareno Arasa tuvo un polémico arbitraje en el triunfo de Central Córdoba

A los 16 minutos, después de una supuesta infracción del mendocino Ignacio Perruzzi sobre Varaldo dentro del área, el VAR llamó a Nazareno Arasa que confirmó penal para el “Ferroviario”. Sin embargo, hubo duds sobre la decisión del juez. El propio Lucas Varaldo se hizo cargo y, con un remate potente aarriba y a la ia izquierda estableció el 1-1.

Cuando parecía que el partido se iba al alargue, Central Córdoba encontró el gol decisivo. A los 46 minutos, José Florentín conectó un remate cruzado de zurda, tras una asistencia de Santiago Moyano, para sellar el 2-1 definitivo y desatar la euforia en el estadio.