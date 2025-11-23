Boca recibe a Talleres en La Bombonera: hora y TV del cruce de octavos de final del Clausura

Esto les permitió también finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha, luego de ganar sus últimos cuatro partidos: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre.

Talleres estuvo comprometido con el descenso

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender.

Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, por lo que ahora no hay nada que les impida soñar con seguir avanzando.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Talleres (C): Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez;, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Adrián Franklin

Hora: 20. TV: TNT Sports