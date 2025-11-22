Cómo se riega un árbol de naranjo en primavera para que dé unas naranjas espectaculares

arbol de naranja El árbol de naranja es una de las especies frutales más apreciadas en el mundo.

Cómo regar un árbol de naranja en primavera para lograr una buena cosecha

A diferencia de otras plantas, el naranjo prefiere menos riego pero más profundos. Esto permite que el agua llegue a las raíces principales, que suelen encontrarse entre 20 y 40 cm de profundidad.

Para ello debes regar hasta que la tierra se humedezca de forma uniforme, evitando que se moje solo la superficie. Durante la floración (septiembre-octubre): ponle agua constante, sin excesos. En esta etapa, el árbol forma azahares y botones florales. Si falta agua, las flores caen; si sobra, también.

Entonces la frecuencia ideal es de 1 a 2 riegos por semana, dependiendo del clima y en zonas calurosas, aumentar a 3 veces por semana.

regar arbol Uno de los principales cuidados del naranjo es su riego.

Cuando aparecen los frutos pequeños en octubre-noviembre hay que ajustar el riego. Aquí el naranjo necesita estabilidad, pues los cambios bruscos de humedad pueden hacer que los frutos se caigan o no crezcan.

Un truco de jardinero es cubrir la base del naranjo con pasto seco, corteza, viruta o paja, ya que ayuda a mantener la humedad por más tiempo y evita que las raíces sufran.

Lo que nunca hay que hacer al regar un naranjo

Hay errores que pueden provocar pudrición de raíces, caída de flores y frutos deformes, entre ellos:

Encharcar la base del tronco.

Regar todos los días “por las dudas”.

Dejar que el suelo se endurezca como piedra.

Usar agua muy fría recién salida de la canilla.

Si te genera duda cuánta agua necesita realmente un naranjo en primavera, en realidad dependerá del tamaño del árbol, el clima y el tipo de suelo, pero por lo general un naranjo joven (menos de 3 años) requiere de 8 a 12 litros por riego y un naranjo adulto 20 a 40 litros por riego.

Si tienes el árbol en maceta, debes regar hasta que el agua salga por debajo y dejar secar el sustrato entre riegos.