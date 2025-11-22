Cómo se riega un árbol de naranjo en primavera para que dé unas naranjas espectaculares

El naranjo es uno de los árboles frutales más apreciados por su aroma, su belleza y sus frutos jugosos. Sin embargo, para que crezca sano y produzca naranjas grandes y dulces, hay un factor clave que muchas personas pasan por alto y es el riego adecuado.
La primavera es la estación clave para el desarrollo del naranjo. En estos meses, el árbol despierta después del invierno, inicia su floración y se prepara para la formación del fruto. Por eso, el riego adecuado es decisivo: de él dependerá la calidad, el tamaño y el sabor de las naranjas que cosecharás meses después.
Regar correctamente no significa dar más agua, sino regar de forma estratégica, siguiendo el ritmo natural del árbol y evitando los errores más comunes que pueden arruinar toda la producción.
Cómo regar un árbol de naranja en primavera para lograr una buena cosecha
A diferencia de otras plantas, el naranjo prefiere menos riego pero más profundos. Esto permite que el agua llegue a las raíces principales, que suelen encontrarse entre 20 y 40 cm de profundidad.
Para ello debes regar hasta que la tierra se humedezca de forma uniforme, evitando que se moje solo la superficie. Durante la floración (septiembre-octubre): ponle agua constante, sin excesos. En esta etapa, el árbol forma azahares y botones florales. Si falta agua, las flores caen; si sobra, también.
Entonces la frecuencia ideal es de 1 a 2 riegos por semana, dependiendo del clima y en zonas calurosas, aumentar a 3 veces por semana.
Cuando aparecen los frutos pequeños en octubre-noviembre hay que ajustar el riego. Aquí el naranjo necesita estabilidad, pues los cambios bruscos de humedad pueden hacer que los frutos se caigan o no crezcan.
Un truco de jardinero es cubrir la base del naranjo con pasto seco, corteza, viruta o paja, ya que ayuda a mantener la humedad por más tiempo y evita que las raíces sufran.
Lo que nunca hay que hacer al regar un naranjo
Hay errores que pueden provocar pudrición de raíces, caída de flores y frutos deformes, entre ellos:
- Encharcar la base del tronco.
- Regar todos los días “por las dudas”.
- Dejar que el suelo se endurezca como piedra.
- Usar agua muy fría recién salida de la canilla.
Si te genera duda cuánta agua necesita realmente un naranjo en primavera, en realidad dependerá del tamaño del árbol, el clima y el tipo de suelo, pero por lo general un naranjo joven (menos de 3 años) requiere de 8 a 12 litros por riego y un naranjo adulto 20 a 40 litros por riego.
Si tienes el árbol en maceta, debes regar hasta que el agua salga por debajo y dejar secar el sustrato entre riegos.