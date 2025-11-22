Argentinos Juniors, con un doblete de un ex Tomba, le ganó a Vélez y se metió en los cuartos de final

Mientras que el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto finalizó mal el año ya que, además de quedar eliminado, no se clasificó a ninguna copa internacional para 2026.

En un mal encuentro acorde a lo que se espera de un partido definitorio, ninguno de los pudo romper el cero y ambos arqueros fueron espectadores de lujo en el estadio José Amalfitani.

A los 13 minutos del segundo tiempo, el mediocampista Hernán López Muñoz abrió el marcador para Argentinos Juniors. Tras una recuperación de Federico Fattori sobre la banda izquierda en mitad de cancha, el ex Huracán se la cedió al ex Tomba que encaró hacia el área de Vélez, llegó a la medialuna del área y sacó un zapatazo rasante que se clavó en la derecha del arco de Tomás Marchiori.

Cinco minutos después, nuevamente López Muñoz volvió a marcar y aumentó la ventaja para el ´Bicho´. El delantero Tomás Molina metió un gran pase en profundidad al ex River que, con la marca de dos defensores y el achique del arquero Marchiori, se la picó a este último y anotó el segundo en su cuenta personal.