Agustín Auzmendi define su futuro en Godoy Cruz: iría a Honduras o México

Agustín Auzmendi nació el 1 de febrero de 1997, logró debutar en la Primera B Metropolitana en Acassuso en la temporada 2016 - 2017, donde hizo las categorías inferiores. En 2022 llegó a Jaguares de Córdoba, aunque solo pudo disputar cuatro partidos, luego pasó al Olancho Fútbol Club de Honduras y su buen rendimiento -convirtió 12 goles en 13 partidos- lo llevó al Fútbol Club Motagua.

Agustín Auzmendi tuvo un buen semestre en Godoy Cruz

El delantero Agustín Auzmendi llegó a Godoy Cruz en enero de 2025 tras varias temporadas en el fútbol hondureño destacándose como uno de los delanteros más efectivos del fútbol hondureño y Centroamérica con Motagua.

En su primer semestre con el Tomba el "Pistolero" disputó 31 partidos con el equipo en los que anotó ocho goles tanto en la Liga como en Copa Sudamericana, que le valieron para ser el goleador del equipo.

La dirigencia de Godoy Cruz pretende que el jugador continúe en el club para jugar el torneo de la Primera Nacional, que comenzaría el próximo 6 de febrero. E Tomba volverá a jugar en esta categoría tras 17 años.

La buena racha de Agustín Auzmendi en Godoy Cruz

El delantero convirtió 8 goles en el Expreso entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Este es el detalle: