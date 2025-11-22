Agustín Auzmendi define su futuro en Godoy Cruz: iría a Honduras o México

Godoy Cruz tras su descenso a la Primera Nacional son muchos los jugadores que se han desvinculado. Uno de los que se podría ir es el delantero Agustín Auzmendi, que tiene varios ofrecimientos para seguir su carrera futbolística.
El Pistolero podría regresar al Motagua de Honduras, donde fue campeón y es muy querido por los simpatizantes. El atacante de 28 años de edad marcó 53 goles en 79 partidos con la camiseta de Motagua.
Otro de los equipos que lo quiere es San Luis de México. El delantero tiene contrato en Godoy Cruz hasta diciembre de 2027, lo que podría ser un inconveniente a la hora de negociar un posible fichaje con otra institución.
Agustín Auzmendi nació el 1 de febrero de 1997, logró debutar en la Primera B Metropolitana en Acassuso en la temporada 2016 - 2017, donde hizo las categorías inferiores. En 2022 llegó a Jaguares de Córdoba, aunque solo pudo disputar cuatro partidos, luego pasó al Olancho Fútbol Club de Honduras y su buen rendimiento -convirtió 12 goles en 13 partidos- lo llevó al Fútbol Club Motagua.
El delantero Agustín Auzmendi llegó a Godoy Cruz en enero de 2025 tras varias temporadas en el fútbol hondureño destacándose como uno de los delanteros más efectivos del fútbol hondureño y Centroamérica con Motagua.
En su primer semestre con el Tomba el "Pistolero" disputó 31 partidos con el equipo en los que anotó ocho goles tanto en la Liga como en Copa Sudamericana, que le valieron para ser el goleador del equipo.
La dirigencia de Godoy Cruz pretende que el jugador continúe en el club para jugar el torneo de la Primera Nacional, que comenzaría el próximo 6 de febrero. E Tomba volverá a jugar en esta categoría tras 17 años.
El delantero convirtió 8 goles en el Expreso entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Este es el detalle: