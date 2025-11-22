El desafío matemático (10 + 10 x 10) - (100 ÷ 5) es una buena manera de que tu cabeza funcione mejor. Estos ejercicios se resuelven correctamente aplicando el sistema PEMDAS. Pero un pequeño error puede dar un resultado erróneo. Estos cálculos prueban un principio clave en matemáticas: el orden necesario para realizar las operaciones. Además, sirven para ejercitar el cerebro.
Desafío matemático: ¿cuánto es (10 + 10 x 10) - (100 ÷ 5)?
Son varias las personas que no pueden resolver este desafío matemático. Es más, existen muchos que, incluso con estudios superiores o universitarios, no logran solucionar el ejercicio de manera correcta.
Cada desafío matemático pone de manifiesto la importancia de aplicar la jerarquía para llegar al resultado correcto en la resolución de cálculos combinados. Incluso es posible resolverlo en 10 segundos poniendo a funcionar tu cerebro.
La regla que siempre debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se denomina PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y comprende los siguientes pasos.
- En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).
- En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).
- En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.
- en cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).
De no respetarse este orden se llega a un resultado equívoco, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (10 + 10 x 10) - (100 ÷ 5)?.
Cómo resolver este desafío matemático
Paso 1: hay que resolver las operaciones dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.
a) (10 + 10 x 10) - (100 ÷ 5)
b) (10 + 100) - (20)
Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.
c) 110 - 20
d) Resultado final: 90
Desafío matemático: beneficio para el cerebro
Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.