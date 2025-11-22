Desafío matemático: ¿cuánto es (10 + 10 x 10) - (100 ÷ 5)?

La regla que siempre debe aplicarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de resolución en los cálculos mixtos se denomina PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction) y comprende los siguientes pasos.

En primer lugar: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

En segundo lugar: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

En tercer lugar: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

en cuarto lugar: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

De no respetarse este orden se llega a un resultado equívoco, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (10 + 10 x 10) - (100 ÷ 5)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: hay que resolver las operaciones dentro de los paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones y luego las sumas o restas-.

a) (10 + 10 x 10) - (100 ÷ 5)

b) (10 + 100) - (20)

Paso 2: hay que resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, una vez que estos ya han sido resueltos.

c) 110 - 20

d) Resultado final: 90

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Llegar al resultado correcto en este desafío matemático favorece un mejor funcionamiento del cerebro y mejora nuestra rapidez mental. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Princeton, publicado en su revista de Neurociencia.