La vigencia de César Rigamonti en Gimnasia y Esgrima a los 38 años

El arquero de Gimnasia y Esgrima César Rigamonti fue uno de los artífices en el ascenso a Primera División. El experimentado guardameta de 38 años, que fue fundamental en la final ante Deportivo Madryn, repasó el logro histórico y lo que significará jugar en la máxima categoría del fútbol argentino.
El jugador que se inició en Belgrano de Córdoba y que tiene un gran recorrido en el fútbol habló con Ovación de las aspiraciones que tiene para el 2026 en el estreno en Primera División.
Embed - César Rigamonti repasó el ascenso de Gimnasia y Esgrima y habló de lo que se viene
César Rigamonti arrancó hablando de la final que le ganó el Lobo a Deportivo Madryn por penales y reconoció: "El recuerdo del ascenso siempre lo tenemos presente. Ahora estamos trabajando para ponernos bien físicamente en estos días donde no hay competencia. Es muy importante el trabajo que estamos haciendo donde le sacamos ventaja al resto".
César Rigamonti y el sueño de volver a jugar en Primera División
El experimentado arquero admitió: "Es algo gratificante a mi edad volver a tener la posibilidad de atajar en primera división. Es el premio de haber trabajado tanto para poder lograr el ascenso. Sabemos que la competencia en la máxima categoría va a ser dura y tenemos que trabajar para llegar de la mejor manera".
"El objetivo que tenemos es poder consolidarnos como equipo en primera división y que el hincha se sienta identificado. Estamos contentos porque hay una buena base y con los jugadores que llegarán se armará un buen equipo", remarcó el ex arquero de Belgrano de Córdoba.
"Mendoza es una plaza muy importante con dos equipos en primera división. Lamentablemente Godoy Cruz perdió la categoría. Va ser algo muy lindo el torneo que vamos a jugar en primera división", cerró el arquero.