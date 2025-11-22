La vigencia de César Rigamonti en Gimnasia y Esgrima a los 38 años

César Rigamonti y el sueño de volver a jugar en Primera División

El experimentado arquero admitió: "Es algo gratificante a mi edad volver a tener la posibilidad de atajar en primera división. Es el premio de haber trabajado tanto para poder lograr el ascenso. Sabemos que la competencia en la máxima categoría va a ser dura y tenemos que trabajar para llegar de la mejor manera".

entrenamiento de Gimnasia y Esgrima.- El plantel de Gimnasia y Esgrima seguirá entrenando hasta el próximo 5 de diciembre. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"El objetivo que tenemos es poder consolidarnos como equipo en primera división y que el hincha se sienta identificado. Estamos contentos porque hay una buena base y con los jugadores que llegarán se armará un buen equipo", remarcó el ex arquero de Belgrano de Córdoba.

"Mendoza es una plaza muy importante con dos equipos en primera división. Lamentablemente Godoy Cruz perdió la categoría. Va ser algo muy lindo el torneo que vamos a jugar en primera división", cerró el arquero.