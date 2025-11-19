Ariel Broggi y el desafío de armar un Gimnasia y Esgrima competitivo para jugar en Primera

Gimnasia y Esgrima ascendió a Primera y sigue trabajando a las órdenes de Ariel Broggi quien seguirá como entrenador y habló con Ovación sobre lo que se viene en el Lobo de cara al Torneo Apertura que marcará el ingreso a la máxima categoría.
Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, habló de lo que se viene de cara a su ingreso a la Liga Profesional en 2026.
Gimnasia y Esgrima ascendió a Primera y sigue trabajando a las órdenes de Ariel Broggi quien seguirá como entrenador y habló con Ovación sobre lo que se viene en el Lobo de cara al Torneo Apertura que marcará el ingreso a la máxima categoría.
El entrenador trabaja junto a los dirigentes en la conformación del plantel y reconoció: "Lo positivo es que tenemos tiempo para poder rearmarnos y para que la institución pueda iniciar las obras. Estamos con mucho trabajo junto a los dirigentes en el armado del plantel y cuando vayan finalizando los campeonatos iremos avanzando con el mercado de pases, pero ya estamos haciendo gestiones".
“Me gusta hablar con los jugadores que quiero traer para contarles sobre la idea del juego que pretendo y hablarles del club. Quiero que haya un convencimiento del jugador que se incorpore. Hay que tener paciencia con los jugadores que van a llegar porque las negociaciones llevan un tiempo", aseguró el ex defensor.
Sobre su continuidad el DT reconoció: “Estoy muy feliz por seguir en este club al que le hemos tomado mucho cariño. Logramos algo imborrable en mi carrera, pero ya dimos vuelta la página, estamos pensando en el presente y queremos armar un equipo competitivo".
Ariel Broggi, opinó sobre los jugadores que lograron el ascenso y no seguirán en el plantel. "Es un momento difícil para mí. Estoy muy agradecido a este grupo que me dio mi primer título como entrenador, pero a la hora de tomar decisiones tiene que pensar con la cabeza y no con el corazón para buscar lo mejor. Fueron charlas sinceras y siempre le voy a estar agradecido".