Ariel Broggi y el desafío de armar un Gimnasia y Esgrima competitivo para jugar en Primera

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima habló de lo que viene

Sobre su continuidad el DT reconoció: “Estoy muy feliz por seguir en este club al que le hemos tomado mucho cariño. Logramos algo imborrable en mi carrera, pero ya dimos vuelta la página, estamos pensando en el presente y queremos armar un equipo competitivo".

"No hay una cantidad exacta de refuerzos, iremos buscando el ideal. Tenemos una base y ahora tenemos que buscar jugadores para fortalecer al grupo".

Broggi y las bajas de Gimnasia y Esgrima

Ariel Broggi, opinó sobre los jugadores que lograron el ascenso y no seguirán en el plantel. "Es un momento difícil para mí. Estoy muy agradecido a este grupo que me dio mi primer título como entrenador, pero a la hora de tomar decisiones tiene que pensar con la cabeza y no con el corazón para buscar lo mejor. Fueron charlas sinceras y siempre le voy a estar agradecido".