Alzheimer: descubrimiento clave para detener el deterioro cerebral

Los autores de la investigación sostienen que este enfoque podría abrir terapias preventivas y, eventualmente, inspirar estudios en otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, aunque todavía resta validar su eficacia en tejidos humanos.

No obstante, el trabajo tiene limitaciones claras: se realizó con modelos bioquímicos in vitro y no incluyó ensayos en animales ni en personas.

Es decir: no está comprobado que tejidos cerebrales humanos presenten los mismos precursores reversibles, por lo que los científicos piden más experimentos antes de hablar de tratamientos viables. Sin embargo, los resultados son prometedores.

Diseño sin título - 2024-03-13T003920.789.jpg El alzheimer afecta a la memoria de las personas.

Reacción de expertos ante este estudio contra el Alzheimer

El Dr. Marc Siegel, analista médico senior de Fox News, que no participó del estudio, sostuvo: “Hay tres componentes estructurales esenciales involucrados en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer: las proteínas beta amiloide, las proteínas tau y la neuroinflamación”. Dijo además que la nueva aproximación podría tener valor clínico.

Courtney Kloske, Ph.D., directora de compromiso científico de la Alzheimer’s Association en Chicago, tampoco formó parte del estudio y evaluó el manuscrito como "investigación básica prometedora. Este manuscrito se centra en alterar la estructura de la tau, una de las proteínas cerebrales emblemáticas implicadas en el Alzheimer, y en explorar enfoques que podrían frenar o detener la enfermedad”.

Los autores del estudio advirtieron que hacen falta ensayos en humanos para confirmar seguridad y eficacia, pero el hallazgo abre la puerta a terapias que actúen en etapas reversibles del alzheimer.