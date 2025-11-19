El food truck heladería que venden en Mercado Libre por $9,3 millones

Food truck: ingeniería y especificaciones técnicas

Este modelo específico de la mencionada empresa se presenta con las siguientes dimensiones externas de cabina:

3 metros de largo.

1,88 metros de ancho.

2 metros de alto (sin contar la lanza de arrastre ni las ruedas).

Su diseño prioriza la ligereza y la durabilidad, elementos esenciales para un vehículo destinado al movimiento constante, según figura en la descripción de la publicación en Mercado Libre.

La ingeniería del chasis se basa en un caño estructural de 60 mm, de 2 mm de espesor, complementado con una lanza de perfil IPN de 80 mm que garantiza la resistencia estructural para el arrastre.

Con respecto al rodamiento, incorpora un eje macizo, mazas de 4 bulones y elásticos de 5 hojas, utiliza llantas y cubiertas rodado 14 completamente nuevas.

Así es por dentro el food truck heladería que venden en Mercado Libre

La funcionalidad interna está cuidadosamente planificada.

El remolque cuenta con un piso vinílico antideslizante, ideal para entornos de trabajo húmedos o de tráfico constante.

El aislamiento térmico está asegurado por telgopor, con un forrado interno en fibroplus y un revestimiento externo en chapa lisa, disponible en colores blanco o negro.

Para la operatividad comercial, el diseño incluye dos ventanas en el lateral derecho destinadas a la atención al público y una puerta de acceso de doble apertura con cerradura.

Además viene equipado con una instalación eléctrica completa de 220 volts que incluye ocho tomas de corriente, un tubo LED, una térmica de seguridad y una toma madre exterior, facilitando su conexión a la red.

Un detalle para nada menor en el sector gastronómico es la inclusión de una mesada de acero inoxidable con bacha, grifería, una bomba de agua automática y dos depósitos de 20 litros cada uno. Este equipamiento básico permite al operador iniciar sus actividades de manipulación de alimentos con los estándares mínimos de higiene.

Es importante señalar que, al momento de la adquisición, el precio base cubre la estructura y los elementos mencionados, excluyendo el ploteo de marca o personalización estética.

Foodtruck heladería 2 El food truck incluye una mesada de acero inoxidable con bacha, grifería, una bomba de agua automática y dos depósitos de 20 litros cada uno.

La empresa, no obstante, ofrece una lista de adicionales opcionales, como:

Instalación de gas

Campanas extractoras.

Recubrimiento total de acero inoxidable y estantería interna.

En la publicación se detalla que se entrega la documentación completa requerida para la circulación y registro: factura de compra, certificado de fabricación, la solicitud tipo 01 de inscripción inicial (0km) y el formulario 12 de verificación física. Esto garantiza que el remolque está listo para ser patentado en el Registro Seccional correspondiente, obteniendo su placa única, título y cédula, y permitiendo su circulación legal en todo el territorio nacional argentino.

La comercialización de estas estructuras se realiza a todo el país.