El food truck que venden en Mercado Libre por $9,4 millones.

El food truck, que se posiciona dentro de sus diseños "más sofisticados y robustos", según la publicación, está diseñado para aquellos emprendedores que buscan "resaltar el valor de su producto" y distinguirse de la competencia a través de una estética imponente.

Food truck Para emprendedores: el food truck es una gran alternativa teniendo en cuenta el auge de la comida callejera.

Características de un food truck de alta gama

Según información publicada por la mencionada empresa, el trailer exhibe unas dimensiones exteriores de 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 2,15 metros de alto (sin contar la lanza de arrastre ni las ruedas). Además ofrece un espacio de trabajo amplio y cómodo.