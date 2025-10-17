El boom de la comida callejera impulsa una demanda por vehículos que no solo sean funcionales, sino que también proyecten una imagen de marca sofisticada y alta calidad, al igual que un café container. En este contexto, la empresa Rhapsody Camps fabrica y vende un food truck por $9,4 millones en Mercado Libre.
El food truck que venden en Mercado Libre por $9,4 millones
Los viejos carritos, ahora conocidos como food trucks, en su versión más moderna, son una gran alternativa en medio del auge de la comida callejera
El food truck, que se posiciona dentro de sus diseños "más sofisticados y robustos", según la publicación, está diseñado para aquellos emprendedores que buscan "resaltar el valor de su producto" y distinguirse de la competencia a través de una estética imponente.
Características de un food truck de alta gama
Según información publicada por la mencionada empresa, el trailer exhibe unas dimensiones exteriores de 3 metros de largo, 2 metros de ancho y 2,15 metros de alto (sin contar la lanza de arrastre ni las ruedas). Además ofrece un espacio de trabajo amplio y cómodo.
La robustez es un pilar fundamental en su construcción:
- Chasis y Estructura. El bastidor principal y el chasis están construidos con caño estructural de 60x40 con 2mm de espesor. La lanza de arrastre utiliza una doble T IPN de 80mm, lo que garantiza una máxima seguridad en el remolque.
- Rodado. Incorpora un eje macizo con mazas de 4 bulones y elásticos de 6 hojas. Este diseño soporta las exigencias del transporte continuo.
- Aislamiento y Estética. Una de las características más notables es su doble techo, que contribuye a la forma redondeada que le da su estética distintiva y mejora significativamente el aislamiento térmico. El forrado exterior es de chapa lisa pre-pintada, complementado con un faldón de chapa de aluminio semilla de melón, mientras que el interior está revestido en fibroplus con aislante de telgopor.
Además de su sólida estructura, el food truck incluye de serie:
- Rueda timonera, tortuga de arrastre, luces y cadenas reglamentarias.
- Llantas y cubiertas 0km rodado 14.
- Cuatro patas niveladoras tipo crique para una estabilización precisa.
- Piso vinílico antideslizante.
- Ventana lateral de atención y puerta de acceso con doble apertura y cerradura.
Uno de los mayores atractivos que destaca la empresa Rhapsody Camps es la facilidad de puesta en marcha del negocio, ya que entrega la unidad con toda la documentación necesaria para su inscripción:
- Factura de compra.
- Certificado de fabricación.
- Solicitud tipo 01 de inscripción inicial 0km.
- Formulario 12 de verificación física.
"Este trailer está listo para patentar en el Registro Seccional con placa única, título y cédula, eliminando las trabas burocráticas para que el emprendedor pueda comenzar a operar de inmediato", publicó la empresa.
Adicionales que no se incluyen en el precio del food truck
- Instalacion electrica 220v.
- Instalación de gas.
- Mesadas.
- Recubrimiento de acero inoxidable.
- Bacha.
- Extractor
- Barra exterior.
- Baulera en lanza.
- Rueda de auxilio.