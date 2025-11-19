Cómo destapar el inodoro del baño sin sopapa ni elementos químicos

Que se tapen las cañerías del baño no es una novedad. Y la mayoría de las veces, el inodoro tiene mucho que ver.
Cuando se tapa el inodoro, lo más común es apelar a distintos métodos para que el agua fluya como siempre.
Entre las técnicas más utilizadas, se pueden mencionar:
- Uso de la sopapa tradicional para destapar
- Arrojar un par de baldes de agua, creando una buena presión y arrastre sobre un posible obstáculo.
- Utilizar un alambre o algo similar como para destrabar el atasco.
- Uso de productos como bicarbonato de sodio, vinagre o ácido muriático.
Además de estos procedimientos, hay uno que se destaca por ser sencillo, efectivo y muy recomendado por los que lo han probado.
Destapar el inodoro del baño sin sopapa ni elementos químicos
La técnica que no falla y es ideal para destapar el inodoro del baño de la casa, es con el uso de cinta adhesiva.
Se trata de una alternativa económica que todo el mundo la puede poner en práctica y es muy bien explicada por el portal elmueble.com:
- Para destapar el baño, es necesario contar con cinta adhesiva tipo scotch de buena calidad. También es posible reemplazar la cinta por papel film.
- Lo primero que hay que hacer, es levantar la tapa y la tapa del inodoro del baño.
- Limpiar bien los bordes del inodoro con un tramo o papel higiénico. La idea es que esté bien seco para que la cinta se adhiera a la perfección.
- Colocar cinta adhesiva en toda la cavidad del inodoro, creando una capa protectora bien colocada, evitando toda posible fuga. La idea es crear un vacío y efecto de succión para destapar.
- Cuando la cinta o papel fil ya está colocado, tirar de la cadena. La fuerza de la descarga producirá una succión que abombará la capa de la cinta.
- Al mismo tiempo de que se tira la cadena, presionar la capa de la cinta hacia abajo, para aumentar la presión y ayudar a destapar el inodoro y la obstrucción.
- Retirar la cinta adhesiva, limpiar bien y volver a tirar la cadena. El obstáculo ya habrá desaparecido.