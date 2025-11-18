Cómo desinfectar el baño y dejarlo impecable sin usar químicos nocivos

El inodoro es uno de los elementos más sucios del baño, y debemos ser constantes con su limpieza para que no se acumule suciedad, bacterias y sarro en el mismo.
Sin embargo, la mayoría de los productos de limpieza que podemos encontrar en el supermercado están compuestos por ingredientes que pueden ser muy nocivos para nuestra salud, sobre todo para el sistema respiratorio.
Es por este motivo que a continuación te enseñaremos a realizar una mezcla casera con la cual podrás no solo limpiar el inodoro, sino que además dejarás un aroma agradable en el baño.
¿Cómo limpiar el baño con productos naturales y sin usar químicos?
Ingredientes o materiales
- 1/2 taza de bicarbonato de sodio
- 10 gotas de aceite de árbol de té (o del aroma que prefieras, puede ser menta, lavanda, etc).
- 1/4 taza de vinagre blanco
El primer paso es tomar un envase o recipiente y colocar todos los ingredientes mencionados previamente. Una vez que consigas una mezcla homogénea, comienza a rociar todo el inodoro y el bidé con la preparación.
Deja actuar la preparación por al menos unos 5 minutos y luego comienza a tallar o refregar la superficie del inodoro con un cepillo o con un trapo o paño húmedo.
Finaliza con abundante agua caliente para enjuagar y retirar la suciedad. Una vez que el baño esté bien seco y limpio, coloca un par de gotas de aceite de árbol de té dentro del inodoro (o de la mochila). De esta manera, cada vez que tires la cadena, podrás seguir sintiendo un agradable aroma.
¿Qué beneficios brinda esta mezcla casera para limpiar el baño?
Los beneficios de realizar esta mezcla casera para limpiar el baño son:
- Mayor limpieza.
- Mejor definfección.
- Eliminación de malos olores.
- Eliminación de sarro y hongos.