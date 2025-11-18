Cómo desinfectar el baño y dejarlo impecable sin usar químicos nocivos

Mochila inodoro Podrás limpiar el inodoro usando algunos ingredientes naturales.

¿Cómo limpiar el baño con productos naturales y sin usar químicos?

Ingredientes o materiales

1/2 taza de bicarbonato de sodio

10 gotas de aceite de árbol de té (o del aroma que prefieras, puede ser menta, lavanda, etc).

1/4 taza de vinagre blanco

El primer paso es tomar un envase o recipiente y colocar todos los ingredientes mencionados previamente. Una vez que consigas una mezcla homogénea, comienza a rociar todo el inodoro y el bidé con la preparación.

Deja actuar la preparación por al menos unos 5 minutos y luego comienza a tallar o refregar la superficie del inodoro con un cepillo o con un trapo o paño húmedo.

Finaliza con abundante agua caliente para enjuagar y retirar la suciedad. Una vez que el baño esté bien seco y limpio, coloca un par de gotas de aceite de árbol de té dentro del inodoro (o de la mochila). De esta manera, cada vez que tires la cadena, podrás seguir sintiendo un agradable aroma.

¿Qué beneficios brinda esta mezcla casera para limpiar el baño?

Los beneficios de realizar esta mezcla casera para limpiar el baño son: