Quini 6: los resultados del sorteo 3323 del miércoles 19 de noviembre.

El Quini 6 realizó este miércoles 19 de noviembre de 2025 el sorteo 3323, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación te dejamos todos los resultados y los gandores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
- TRADICIONAL
12 - 14 - 24 - 29 - 37 - 45
- LA SEGUNDA
03 - 18 - 29 - 30 - 33 - 34
- REVANCHA
04 - 05 - 10 - 32 - 35 - 39
- SIEMPRE SALE
22 - 25 - 38 - 40 - 41 - 43
- POZO EXTRA
03 - 04 - 05 - 10 - 12 - 14 - 18 - 24 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 - 45
Quini 6: ganadores del sorteo 3323 del miércoles 19 de noviembre
TRADICIONAL 6 aciertos, VACANTE $1.448.145.815
TRADICIONAL 5 aciertos, 17 ganadores $1.777.261,76
TRADICIONAL 4 aciertos, 1.067 ganadores $8.494,88
SEGUNDA 6 aciertos, VACANTE $2.840.970.258
SEGUNDA 5 aciertos, 18 ganadores $1.678.525
SEGUNDA 4 aciertos, 1.094 ganadores $8.285,22
REVANCHA 6 aciertos, VACANTE $6.884.342.604
SIEMPRE SALE 5 aciertos, 11 ganadores $24.635.542,50
POZO EXTRA 6 aciertos, 1.097 ganadores $118.505,01
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar, los participantes del Quini 6 deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15