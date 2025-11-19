Aldana Masset, la modelo que representa a la Argentina en el concurso de Miss Universo 2025 en Tailandia, no pasó para nada desapercibida desde el día de la inauguración. Tiene 25 años y en las redes sociales, su imagen alcanza gran repercusión. Este miércoles desfiló en la prueba del traje de baño y su caminata por el escenario del Impact Arena de Pak Kret dejó a todos sin palabras.
Miss Universo: crecen las chances de la representante argentina tras la prueba del traje de baño
La representante argentina Aldana Masset se destacó en el clásico pasaje de Miss Universo que este año se realiza en Tailandia
La joven de Entre Ríos compartió en su cuenta Instagram el clip donde se la vio caminar frente al jurado con un bikini verde satinado que arrancó aplausos del público. “Confianza, energía y momentos inolvidables de pasarela están tomando el escenario”, escribieron desde el perfil de Miss Universo, a la vez que utilizaron la imagen de Masset como portada del posteo oficial.
“Ella salió y demostró qué es ser Argentina”; "Ella dijo voy a salir a darlo todo! La beba de Argentina" y “Orgulloso de vos y toda argentina”, fueron algunos de los comentarios por parte de sus seguidores. Su modelaje la dejó entre las 5 favoritas a ganar el certamen.
Masset revolucionó la Argentina desde el comienzo del certamen internacional, cuando hizo una bajada triunfal desde las escalinatas y posó junto a sus colegas.
El último fin de semana Masset protagonizó un episodio en las redes al reconocer en un video que sufre una condición física desde pequeña que le genera inseguridad: alopecia.
Miss Universo: cómo votar a Aldana Masset, la representante argentina
Masset necesita llegar a más de 100 mil votos para ser considerada finalista. Tras su performance el 19 de noviembre en la prueba del traje de baño, su imagen revolucionó las redes sociales y se volvió muy popular, lo que la ubicó entre las cinco favoritas. A continuación el paso a paso para darle tu apoyo:
1-Descargar la aplicación en tu celular de Miss Universe.
2-Registrarse con nombre para participar.
3-Visualizar en el borde inferior la palabra “VOTE” y apretar (o hacer click) allí.
4-Elegir la opción People’s Choice.
5-Buscar “Argentina - Aldana Masset”.
Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2025
La edición 74 de Miss Universo se transmitirá el viernes 21 de noviembre. A causa a la diferencia horaria, en Latinoamérica se emitirá el jueves 20 y en especial, en la Argentina a partir de las 22.
En Argentina ningún canal compró los derechos de retransmisión, por lo que estará disponible la emisión en directo que haga Telemundo Internacional, señal disponible para los suscriptores de Flow.
Sin embargo, en el canal oficial de YouTube de Miss Universe también se podrá ver en directo la gran final y el recambio de corona entre las participantes.
¡Vamos Aldana por el sueño de toda la Argentina!