Miss Universo: crecen las chances de la representante argentina tras la prueba del traje de baño

Aldana Masset Miss Universo Argentina Porte de reina. Aldana Masset está entre las favoritas.

Masset revolucionó la Argentina desde el comienzo del certamen internacional, cuando hizo una bajada triunfal desde las escalinatas y posó junto a sus colegas.

El último fin de semana Masset protagonizó un episodio en las redes al reconocer en un video que sufre una condición física desde pequeña que le genera inseguridad: alopecia.

Miss Universo: cómo votar a Aldana Masset, la representante argentina

Masset necesita llegar a más de 100 mil votos para ser considerada finalista. Tras su performance el 19 de noviembre en la prueba del traje de baño, su imagen revolucionó las redes sociales y se volvió muy popular, lo que la ubicó entre las cinco favoritas. A continuación el paso a paso para darle tu apoyo:

1-Descargar la aplicación en tu celular de Miss Universe.

2-Registrarse con nombre para participar.

3-Visualizar en el borde inferior la palabra “VOTE” y apretar (o hacer click) allí.

4-Elegir la opción People’s Choice.

5-Buscar “Argentina - Aldana Masset”.

Aldana Masset Miss Universo Argentina 4 La modelo argentina tiene buenas chances de ser Miss Universo.

Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2025

La edición 74 de Miss Universo se transmitirá el viernes 21 de noviembre. A causa a la diferencia horaria, en Latinoamérica se emitirá el jueves 20 y en especial, en la Argentina a partir de las 22.

En Argentina ningún canal compró los derechos de retransmisión, por lo que estará disponible la emisión en directo que haga Telemundo Internacional, señal disponible para los suscriptores de Flow.

Sin embargo, en el canal oficial de YouTube de Miss Universe también se podrá ver en directo la gran final y el recambio de corona entre las participantes.

¡Vamos Aldana por el sueño de toda la Argentina!