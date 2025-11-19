La Selección de Uruguay sufrió un papelón ante Estados Unidos y tiembla Marcelo Bielsa: ¿se queda sin Mundial?

En 2026 solo habrá una fecha FIFA, por lo tanto, son momentos culmines y el margen de error es cada vez menor. El papelón vivido por la Selección de Uruguay evidenció que hay problemas internos y ahora Marcelo Bielsa está en el ojo de la tormenta porque desde el país vecino lo acusan como el principal responsable.

Las críticas hacia la Selección de Uruguay tienen un destinatario: Marcelo Bielsa

La sección deportiva del sitio El Observador fue letal al manifestar: "Trece años sin perder por cuatro goles y 21 sin recibir cinco tantos: los tristes récords de Marcelo Bielsa al ser vapuleado por Estados Unidos". El diario El País, por su lado, analizó: "Uruguay en crisis futbolística a siete meses del Mundial 2026 y una goleada que no es aislada".

El periodista Martín Charquero reveló en Twitter que "en la madrugada se analizó por primera vez la continuidad de Bielsa entre los integrantes del Ejecutivo que están en Tampa. Nacho Alonso no estaría convencido en apostar que siga el entrenador en su cargo".

A poco más de seis meses del Mundial hay rumores que indican que el mensaje del entrenador de 70 años no estaría llegando a sus jugadores, por lo cual un cambio en la dirección técnica no es mal vista con malos ojos.

Marcelo Bielsa El técnico de la Selección de Uruguay fue fuertemente cuestionado.

Qué dijo Marcelo Bielsa tras el papelón de la Selección de Uruguay

Luego de consumada la derrota frente al seleccionado de Estados Unidos el técnico argentino habló en conferencia de prensa donde le consultaron si había alguna explicación para "el desastre", a lo que respondió: "Se imagina que no hay cómo defender la actuación. Después uno lo que trata de hacer es decir cosas que piense y no algo que resuelva la respuesta".

"No tengo sensación de reclamo hacia nadie y sí tengo la sensación de que lo que sale afectado después de una actuación como la de hoy es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores, de los recursos. Usted lo que me pide es que yo explique por qué sucede esto, y yo le respondo que lo que sucede tiene que ver con la gestión que yo hago de los futbolistas y de cómo planteo el partido, cómo elijo los futbolistas, cuál es el estilo que propongo", continuó el Loco.

A la convocatoria faltaron algunos jugadores fundamentales para la Celeste como Sergio Rochet, Federico Valverde y Darwin Núñez, pero el técnico no responsabilizó a quienes no asistieron a la fecha FIFA: "No, no faltan. No haga ese análisis. Este no es un problema de ausencias".

Y su reflexión fue autocrítica: "No siento que haya que hacer un reclamo ni individual ni colectivo. Al no tener esa sensación se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda".