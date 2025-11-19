Francisco cumplió su sueño y conoció a Juan Román Riquelme, su mejor "bálsamo" contra la piel de cristal

Riquelme, un ídolo contra el dolor

La clave de este encuentro inesperado se remonta a la infancia de Francisco. Cuando era bebé, los cambios de vendas eran momentos de suma tensión y dolor. El niño no se quedaba quieto, y ni la música ni los mimos lograban calmarlo.

francisco boca 3

"Mi marido probó con ponerle las mejores jugadas de Riquelme en YouTube. Era un videíto de 8 o 10 minutos", relató Analía. La magia ocurrió al instante: "Fran se quedaba embobado con toda la historia de Riquelme, y nosotros lo curábamos".

Esa rutina se mantuvo durante tres años. El video del Román era el único "anestésico" que funcionaba. Cuando terminaba, Francisco pegaba el grito, pidiendo volver a ver a Román.

Del streaming a La Boca: Un sueño viral

La anécdota salió a la luz durante la Semana de la Piel de Cristal, cuando Analía fue invitada al canal de streaming mendocino Bardo y los chicos del programa, conmovidos, decidieron hacer un reel viral para que Francisco conociera a su ídolo.

francisco boca 1

El video circuló por todas las redes sociales de Boca Juniors hasta que llegó a los ojos del propio Riquelme. El llamado del jefe de prensa del club confirmó la noticia que parecía imposible: Román había visto el video y quería conocer a Francisco.

"Pusimos el video en todas las redes de Boca, de Román, de todo, hasta que un día llegó un mensaje de la gente de jefe de prensa de Boca, donde me dicen que Román había visto el video y querían hablar conmigo. Yo primero dije ¿será verdad? Pero bueno, efectivamente fue así" (Analía, mamá de Francisco)

Embed - BARDO en Instagram: "GRACIAS RIQUELME En este episodio de Bardo Salud , conocimos a Fran, un niño mendocino de 10 años que vive con piel de cristal (Epidermólisis bullosa). Junto con su mamá nos contó que verlo jugar a Riquelme, le calmaba su dolor y ayudaba a que sus papás puedan curarlo AMIGOS BARDEROS, hagamos que esto le llegue a Riquelme ♥ Entrevista presentada por @farmaciaschester @abripujol @pedrofara_ | @franciscolguinacosta Mirá la entrevista completa en nuestro canal de youtube. #canalbardo #farmaciachester #mendoza #salud #riquelme @bocajrs" View this post on Instagram

Francisco bloqueado por la emoción

Gracias a la gestión del club y de Tomás, el encargado de prensa que coordinó todo, la familia viajó a Buenos Aires. La experiencia fue "soñada": los invitaron al partido contra Tigre y les dieron un palco exclusivo con todas las comodidades.

Embed - Francisco fue a La Bombonera y conoció a Riquelme

Pero el momento cumbre fue cuando Riquelme se acercó, Francisco, que es un niño extrovertido, se quedó "duro", bloqueado por la emoción en un encuentro que se viralizó a través de El Canal de Boca.

"Cuando llegó Román se quedó duro. Primero no reaccionó y después fue a abrazarlo directamente. Y como a las 3, 4 de la mañana agarra, me dice 'mami me quedé con muchas ganas de hablar, de decirle cosas a Román'. Bueno, le digo, no importa, pero lo abrazaste, eso es lo importante. Quería volver al otro día a decirle todo lo que él quería. La verdad fue una situación hermosa, vino recontento y emocionado. Gracias a Dios fue único" (Analía, la mamá de Francisco).

Para Francisco y su familia, la experiencia en La Bombonera, que incluyó una camiseta con el número 10 de regalo, fue una prueba de que, a veces, los sueños pueden hacerse realidad.