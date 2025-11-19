La Hermana Eva: la ex modelo brasileña que se convirtió en monja.

mujer convertida Una ex modelo brasileña de 21 años sorprendió a sus seguidores al aparecer en un video vestida de monja vendiendo artículos religiosos. Foto gentileza marca.com

Kamila se había alejado de los sitios que frecuentaba y recientemente se viralizó en redes sociales el video de una joven monja vendiendo artículos religiosos en las calles de Goiania, en el estado brasileño de Goiás.

A partir de entonces, los internautas brasileños comenzaron a analizar una serie de imágenes de la mujer y llegaron a la conclusión de que la joven del video es la ex modelo originaria de Minas de Gerais, de 21 años.

Kamila Rodrigues Cardoso en más conocida ahora como hermana Eva, quien a partir de los 18 años participó en varios concursos de belleza, pero en los últimos meses decidió cambiar rotundamente de planes.

La joven decidió sumarse entonces a la congregación de Sancta Dei Genitrix, una institución que no está afiliada a la Iglesia católica romana, pero cumple distintas actividades sociales y religiosas.

Joven mujer religiosa Kamila Rodrigues Cardoso decidió a sus 21 años convertirse en religiosa después de haber transitado pasarelas como modelo. Foto gentileza elconfidencial.com

De manera similar a otros miembros de la congregación, la hermana Eva mantiene una activa presencia en redes sociales en donde comparte su labor social, así como mensajes religiosos a quienes la siguen.

“Hablo mucho con Jesús”, aseguró la hermana Eva, aunque ante una consulta admitió que se maquilla y se cuida “para ofrecerle la mejor versión de sí misma”.