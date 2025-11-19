Godoy Cruz define su futuro y el de Omar Asad en el cargo de director técnico

El Turco debutó con un 0 a 0 en el clásico con San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, luego sufrió una derrota 2 a 1 con Atlético Tucumán de visitante y en el último partido su equipo igualó 1 a 1 frente a Deportivo Riestra, en condición de local.

“Orgulloso de ser parte de Godoy Cruz Antonio Tomba. El trabajo de todos para volver es ya y todos juntos. No es un objetivo volver,..ES UNA OBLIGACIÓN !! Vamos TOMBA CARAJOOOOO", fue el mensaje que dejó el DT para mostrar que tiene ganas de seguir, pero la última palabra la tendrá la dirigencia.

Por lo pronto los jugadores fueron licenciados hasta el próximo 9 de diciembre y se empezaron a conocer algunas bajas, la más significativa es la del ex Boca Juniors Guillermo Fernández quien en su regreso al club no tuvo un buen rendimiento.

Los tres partidos que dirigió Omar Asad en Godoy Cruz