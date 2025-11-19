Godoy Cruz define su futuro y el de Omar Asad en el cargo de director técnico

Tras el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional hay muchos interrogantes respecto del futuro, uno de ellos es la continuidad de Omar Asad que en su tercera etapa en el club dirigió los últimos tres partidos.
Tras el descenso de Godoy Cruz no está asegurada la continuidad de Omar Asad como DT de Godoy Cruz en la Primera Nacional
Tras el descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional hay muchos interrogantes respecto del futuro, uno de ellos es la continuidad de Omar Asad que en su tercera etapa en el club dirigió los últimos tres partidos.
Pese a que firmó un contrato hasta fines del 2026, hay una cláusula de rescisión y todo indica que el Turco no seguirá dirigiendo al equipo en la segunda categoría del fútbol argentino.
En medio de mucho hermetismo Asad mantuvo una reunión con los dirigentes pero no hubieron avances y con el llamado a elecciones para el próximo 13 de diciembre seguramente habrá que esperar para tener una definición.
El Turco debutó con un 0 a 0 en el clásico con San Martín de San Juan en el Feliciano Gambarte, luego sufrió una derrota 2 a 1 con Atlético Tucumán de visitante y en el último partido su equipo igualó 1 a 1 frente a Deportivo Riestra, en condición de local.
“Orgulloso de ser parte de Godoy Cruz Antonio Tomba. El trabajo de todos para volver es ya y todos juntos. No es un objetivo volver,..ES UNA OBLIGACIÓN !! Vamos TOMBA CARAJOOOOO", fue el mensaje que dejó el DT para mostrar que tiene ganas de seguir, pero la última palabra la tendrá la dirigencia.
Por lo pronto los jugadores fueron licenciados hasta el próximo 9 de diciembre y se empezaron a conocer algunas bajas, la más significativa es la del ex Boca Juniors Guillermo Fernández quien en su regreso al club no tuvo un buen rendimiento.