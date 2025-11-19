Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 19 de noviembre de 2025.

Cada sorteo, se realiza ante escribano público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en Avenida San Martín y Brasil, de Godoy Cruz, Mendoza.

Quiniela de Mendoza: resultados de la Nocturna de hoy, 19 de noviembre.

A la cabeza: 7540

Todos los números según el orden en que quedaron:

1: 7540

2: 9867

3: 3469

4: 4577

5: 4964

6: 3197

7: 8834

8: 4485

9: 3834

10: 4370

11: 7792

12: 7513

13: 1172

14: 2416

15: 9389

16: 8844

17: 2313

18: 4818

19: 0282

20: 7864

Resultados Quiniela de Mendoza: La Previa del 19 de noviembre de 2025

Resultados Quiniela de Mendoza: La Primera del 19 de noviembre de 2025

Resultados Quiniela de Mendoza: La Matutina del 19 de noviembre de 2025

Resultados Quiniela de Mendoza: La Vespertina del 19 de noviembre de 2025

Qué es la Quiniela?

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina. Consiste en un concurso de jugadas, entendidas éstas como la asociación de un riesgo con un monto de dinero, sujetas a premios, determinados por uno o más sorteos. Es considerada una apuesta a este juego, el cociente entre el monto apostado y la extensión de la jugada.

Quiniela de Mendoza: dónde se transmite el sorteo

La trasmisión es vía streaming y se hará durante los cinco sorteos diarios que tiene la Quiniela de Mendoza.

Se podrán ver en el canal de Youtube del Instituto Provincial de Juegos y Casinos Mendoza: www.youtube.com/c/institutoprovincialdejuegosycasinosmendoza.

Cuáles son los horarios de la Quiniela de Mendoza

La Quiniela de Mendoza se sortea de lunes a sábados en los siguientes horarios: