Deportivo Maipú: los objetivos de Alexis Matteo para la próxima temporada

Deportivo Maipú culminó la temporada de la Primera Nacional tras perder ante Estudiantes de Buenos Aires, por los octavos de final del Reducido y Alexis Matteo, su entrenador, fue ratificado en su cargo para la temporada 2026.
Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, habló de las metas que se traza para la próxima temporada de la Primera Nacional
El DT del Cruzado habló con Ovación de las metas que se ha propuesto para lo que viene.
El conductor del Cruzado reconoció: "Estos días en los que estamos trabajando y no hay competencia nos sirven para repasar conceptos. Hemos mantenido una base importante del plantel y los objetivos son seguir una línea del club en revalorizar los jugadores propios, ser un equipo competitivo, estar cerca del Reducido y el desafío que nos planteamos es superar la campaña del torneo anterior".
"Mi primera etapa en el Deportivo Maipú la considero muy positiva. Me encontré con un plantel muy joven y con muchas ganas de trabajar. Los jugadores se adaptaron a juego que pretendíamos y cuando los resultados se dan todo marcha sobre ruedas", agregó.
Alexis Matteo, se refirió a los puestos que necesita reforzar y manifestó: "Lo estamos diagramando junto a los dirigentes, pero tenemos que incorporar jugadores en varios puestos. Un arquero, un defensor, algún jugador en el mediocampo y en la delantera".
El entrenador también opinó sobre el descenso de Godoy Cruz y admitió: "Todo descenso es triste. Después de todo lo lindo que vivió Mendoza con el ascenso de Gimnasia y Esgrima y el título de Independiente Rivadavia con la Copa Argentina, ahora toca esta mala noticia con Godoy Cruz. Es un equipo que jugó muchos años en Primera División y tendrá que hacer las cosas bien para volver pronto".
Alexis Matteo asumió en la fecha 20 de la Primera Nacional ante San Miguel, en condición de local, dirigió 16 partidos en el torneo, 15 por la fase regular y uno más en el Reducido: el saldo marca que ganó 6 encuentros, perdió otros 6 y empató 4.