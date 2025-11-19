Deportivo Maipú: los objetivos de Alexis Matteo para la próxima temporada

"Mi primera etapa en el Deportivo Maipú la considero muy positiva. Me encontré con un plantel muy joven y con muchas ganas de trabajar. Los jugadores se adaptaron a juego que pretendíamos y cuando los resultados se dan todo marcha sobre ruedas", agregó.

Sobre las incorporaciones del Cruzado y el descenso del Tomba

Alexis Matteo, se refirió a los puestos que necesita reforzar y manifestó: "Lo estamos diagramando junto a los dirigentes, pero tenemos que incorporar jugadores en varios puestos. Un arquero, un defensor, algún jugador en el mediocampo y en la delantera".

El entrenador también opinó sobre el descenso de Godoy Cruz y admitió: "Todo descenso es triste. Después de todo lo lindo que vivió Mendoza con el ascenso de Gimnasia y Esgrima y el título de Independiente Rivadavia con la Copa Argentina, ahora toca esta mala noticia con Godoy Cruz. Es un equipo que jugó muchos años en Primera División y tendrá que hacer las cosas bien para volver pronto".

Los números de Alexis Matteo en el Deportivo Maipú

Alexis Matteo asumió en la fecha 20 de la Primera Nacional ante San Miguel, en condición de local, dirigió 16 partidos en el torneo, 15 por la fase regular y uno más en el Reducido: el saldo marca que ganó 6 encuentros, perdió otros 6 y empató 4.