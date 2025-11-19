El increíble comunicado de San Martín de Burzaco contra sus jugadores: "Notoria falta de actitud"

En la primera etapa Ezequiel Navarro Montoya, hijo del Mono, contuvo un penal que ilusionaba a su equipo con poder meterse en los puestos que le permitieran soñar con el ascenso a la Primera Nacional. Sobre todo al haberse ido al descanso en ventaja por el gol de Ariel Siliman.

Pero en el complemento todo cambió. Nadir Zeineddin (59’), Facundo Aguerre (68’) y Rodrigo Cao (92’) anotaron para el 3-1 de Deportivo Merlo, quien cumplió el objetivo de mantener la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanMartinBurz/status/1991180138394820962&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/qeSPe1ORkU — San Martín de Burzaco (@SanMartinBurz) November 19, 2025

Como consecuencia de ello, durante la jornada de este miércoles San Martín de Burzaco sorprendió con un explosivo escrito en sus canales oficiales de comunicación. En él adelantan que habrá una renovación del plantel de cara al próximo año debido a la falta de actitud mostrada por sus futbolistas.

El comunicado comenzó: “El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura - situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico-".

"Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución. Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para que lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente”, sentenció.