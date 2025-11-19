Inicio Ovación Fútbol San Martín de Burzaco
El increíble comunicado de San Martín de Burzaco contra sus jugadores: "Notoria falta de actitud"

San Martín de Burzaco se volvió viral en las redes sociales por su explosivo escrito contra sus propios futbolistas

Fabián Salamone
Fabián Salamone
San Martín de Burzaco perdió como local en el último partido del año y estalló la polémica.

San Martín de Burzaco terminó en la 13ª colocación de la tabla Anual de la Primera B Metropolitana. Finalizó la temporada a ocho puntos del descenso (bajaron de categoría Sacachispas y fénix) y a cinco de la zona de clasificación al Reducido en búsqueda del ascenso.

Pero no es precisamente por esto que la institución ubicada en el partido de Almirante Brown se volvió noticia durante las últimas horas. Esto sucedió debido al fuerte comunicado oficial que el club lanzó, en el cual acusa una "notoria falta de actitud" por parte de los jugadores, situación por la que se renovará el plantel de cara a la temporada 2026.

tabla anual primera b metropolitana
Así terminó San Martín de Burzaco en la tabla Anual de la Primera B Metropolitana.

El sorpresivo comunicado de San Martín de Burzaco

¿Qué fue lo que sucedió? San Martín de Burzaco necesitaba un triunfo para poder ilusionarse con la clasificación al Reducido. En la última fecha se enfrentó ante Deportivo Merlo, que debía ganar para escaparle al descenso.

En la primera etapa Ezequiel Navarro Montoya, hijo del Mono, contuvo un penal que ilusionaba a su equipo con poder meterse en los puestos que le permitieran soñar con el ascenso a la Primera Nacional. Sobre todo al haberse ido al descanso en ventaja por el gol de Ariel Siliman.

Pero en el complemento todo cambió. Nadir Zeineddin (59’), Facundo Aguerre (68’) y Rodrigo Cao (92’) anotaron para el 3-1 de Deportivo Merlo, quien cumplió el objetivo de mantener la categoría.

Como consecuencia de ello, durante la jornada de este miércoles San Martín de Burzaco sorprendió con un explosivo escrito en sus canales oficiales de comunicación. En él adelantan que habrá una renovación del plantel de cara al próximo año debido a la falta de actitud mostrada por sus futbolistas.

El comunicado comenzó: “El Club Social y Deportivo San Martín de Burzaco informa a sus socios, socias, hinchas, simpatizantes y al público en general que el plantel de Primera División será renovado casi en su totalidad de cara a la próxima temporada. Esta decisión fue tomada debido a la notoria falta de actitud demostrada por algunos jugadores en el último partido del Torneo Clausura - situación que impidió alcanzar los objetivos propuestos al inicio del año y que opacó el esfuerzo realizado por la dirigencia y el Cuerpo Técnico-".

"Representar nuestros colores implica profesionalismo, dedicación y un compromiso constante con los valores que nos identifican como institución. Nuestra principal responsabilidad es con nuestra gente. Por eso, redoblaremos los esfuerzos y el trabajo para que lograr que el próximo año Sanma ocupe el lugar que verdaderamente merece. A Sanma lo hace grande su gente”, sentenció.

