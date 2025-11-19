Panamá clasificó al Mundial de Fútbol por segunda vez: delirio en las calles y una fiesta inolvidable

Embed - Panamá al Mundial 2026: los festejos en las calles

La diversidad panameña se reflejó en la multitud, con ciudadanos de herencia afro, indígena y blanca mezclados en un solo abrazo festivo. Muchos lucían la camiseta de la selección, algunos disfrazados, mientras un hombre tocaba la trompeta entonando "Patria", el clásico de Rubén Blades que es casi un himno nacional.

El festejo fue "delirante e histórico para la memoria panameña", según el periodista, marcando la segunda vez que el país se viste con la ilusión de participar en un Mundial. Esta clasificación, más allá del resultado, se vive como un triunfo colectivo.

panama 2

Una lección de alegría deportiva: valorar el camino

Comparando la situación con Argentina, donde solo ganar un Mundial se considera un éxito, vale la pena subrayar la importancia de esta victoria panameña como un recordatorio de que la participación en sí misma puede ser un festejo inmenso.

La lección de los delirantes panameños bailando por las calles de su ciudad capital es clara: el solo hecho de participar puede ser también un festejo.

La clasificación panameña

Panamá selló su clasificación al Mundial 2026 al golear 3-0 a El Salvador, y mandó a la repesca a Surinam, en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf.

Embed - Panamá vs El Salvador | Concacaf Qualifiers 2026 World Cup

Los goles de Panamá los anotaron César Blackman (17'), Éric Davis (45+3') y José Rodríguez (85'), en un duelo disputado en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña, que registró un lleno total.