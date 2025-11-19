Nadie lo sabe: la expresión argentina que en otro país tiene un significado completamente distinto

En Argentina, muchas palabras del lunfardo y del habla cotidiana tienen significados propios, a veces muy distintos e incluso opuestos a los que tienen en otros países hispanohablantes. Hoy te traemos tres ejemplos clásicos: “cacho”, “pendejo” y “paja”, términos populares que, dependiendo del país, pueden generar confusiones, malentendidos o incluso situaciones cómicas. ¿Qué significan?