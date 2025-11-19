Abismal: ¿cuántos pedidos necesita un repartidor para tener un sueldo digno?

El APP (Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio) es un indicador desarrollado por la Fundación Encuentro —dirigida por Cecilia Garibotti— que permite conocer la relación entre lo que gana un repartidor por cada pedido (sin contar propinas) y el costo de la canasta básica familiar.

El cálculo parte de un cociente simple: dividir el valor mensual de la canasta básica de un hogar de cuatro integrantes por el valor promedio de un pedido, obtenido a partir de datos de Rappi y PedidosYa.

De ese modo, el APP traduce en términos concretos la cantidad de pedidos que un trabajador debe completar para alcanzar diferentes niveles de subsistencia.

rappi Abismal. Cualquier repartidor debe hacer una cantidad abismal de pedidos para cubrir sus necesidades básicas.

La organización aclara que el APP no es un salario ni una medida de bienestar, sino una herramienta para visibilizar la brecha material que enfrentan estos trabajadores. Áreas como tipo de vehículo utilizado, retenciones, comisiones o diferencias territoriales quedan fuera del indicador por falta de datos públicos.

En septiembre de 2025, el valor promedio de un pedido fue de $ 2.553,6, resultado del promedio entre Rappi ($ 2.393,4) y PedidosYa ($ 2.713,8). Con ese monto, completar 461 pedidos fue indispensable para cubrir la canasta básica de un hogar tipo.

Cuántos pedidos necesita un repartidor para cubrir sus necesidades básicas

344 pedidos para igualar el ingreso promedio individual del país (segundo trimestre 2025)

149 pedidos para sostener un hogar unipersonal sin alquiler

67 pedidos para costear únicamente la canasta alimentaria

190 pedidos para cubrir la canasta de crianza de un hijo

271 pedidos para afrontar el alquiler promedio de un departamento de 1 a 3 ambientes en CABA

126 pedidos para alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil de septiembre 2025

Fuente: infobae.com