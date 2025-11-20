Descubre cuál es el color de la suerte de hoy jueves 20 de noviembre

Los tonos vibran con las energías del día, ayudando a potenciar la confianza, la intuición y la armonía personal. Además, el color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu mes de nacimiento verás como se potencia su efecto.

Astrología: cuál es el color de la suerte de hoy

color de la suerte (8) El color de la suerte de este jueves es el amarillo.

El color de la suerte de hoy es el amarillo. La energía predominante del jueves, regido tradicionalmente por Júpiter (planeta de la abundancia, la expansión y la buena fortuna) se alinea con el amarillo, un color luminoso que simboliza claridad, oportunidades y crecimiento personal.