Descubrí cuál es el color que te traerá suerte y éxito este domingo 16 de noviembre

Cada signo del zodiaco o fecha de nacimiento vibra con un color distinto que puede potenciar la buena suerte y equilibrar la energía en este día

Martina Baiardi
Martina Baiardi
Cada fin de semana trae una nueva energía, y los astros revelan qué color puede ayudarte a vibrar más alto según tu signo. Usar el tono indicado en tu ropa, accesorios o entorno puede atraer suerte, equilibrio y bienestar.

Los tonos vibran con las energías del día, ayudando a potenciar la confianza, la intuición y la armonía personal. Además, el color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu signo verás como se potencia su efecto.

Astrología: este es el color de la suerte de los signos del zodiaco

El clima astral del domingo 16 de noviembre de 2025 invita a conectar con la intuición, la calma y la claridad emocional. Según la astrología, cada signo recibe mejor la energía del día a través de un color específico que potencia su vibración personal.

Los signos del zodiaco y su fecha de nacimiento tienen asociado un color de la suerte para cada día.

  • Aries, tu color de la suerte es el coral. Este activa la vitalidad del signo, pero sin desbordes. Aporta entusiasmo equilibrado.
  • Tauro, tu color de la suerte es el marrón. Un color cálido que favorece la estabilidad, el arraigo y la concentración mental.
  • Géminis, tu color de la suerte es el celeste grisáceo porque es sereno y mental. Ideal para ordenar ideas sin perder creatividad.
  • Cáncer, tu color de la suerte es el verde agua. Este domingo aporta suavidad emocional y reduce tensiones internas.
  • Leo, tu color de la suerte es el terracota. Un tono terrestre que mantiene el brillo leonino sin caer en excesos.
  • Virgo, tu color de la suerte es el beige almendra. Ayuda a relajar la mente analítica y a generar claridad práctica.
color de la suerte
Usa el color de la suerte a tu favor para tener un domingo excelente.

  • Libra, el color de la suerte para vos es el violeta porque equilibra la energía emocional y fomenta la introspección pacífica.
  • Escorpio, tu color de la suerte es el rojo vino. Este tono sintoniza con la intensidad escorpiana.
  • Sagitario, tu color de la suerte es el verde lima. Este impulsa la energía expansiva pero con foco y dirección.
  • Capricornio, tu color de la suerte es el azul. Este tono serio, sobrio y poderoso es ideal para reforzar decisiones y metas.
  • Acuario, tu color de la suerte es el gris humo porque estimula la claridad mental y la creatividad moderada.
  • Piscis, tu color de la suerte es el rosa. Dulce, sensible y perfecto para la intuición elevada en este día.

