Cuál es el color de la suerte de tu día de nacimiento para este jueves

El color de la suerte funciona como los amuletos. Hay que creer en ellos. Así como la gente cree en los números mágicos para jugar a la lotería y ganarla. Así funciona. Por eso, si crees en el poder que los colores tienen sobre vos, el día y tu signo verás como se potencia su efecto.

Astrología: este es el color de la suerte de tu signo del zodiaco

Cada signo del zodiaco o fecha de nacimiento vibra con un color distinto que puede potenciar la buena suerte y equilibrar la energía. Descubrí cuál es el tono ideal para este jueves, según tu fecha de nacimiento y la astrología.