Crece la polémica por los flojos rivales que enfrenta la Selección argentina de Lionel Scaloni

Estonia: 5 - 0.

Honduras: 3 - 0.

Jamaica: 3-0.

Emiratos Árabes: 5 - 0.

Panamá: 2 - 0.

Curazao: 7 - 0.

Australia: 2 - 0.

Indonesia: 2 - 0.

El Salvador: 3 - 0.

Costa Rica: 3 - 1.

Ecuador: 1 - 0.

Guatemala: 4 - 1.

Venezuela: 1 - 0.

Puerto Rico: 6 - 0.

Entre las selecciones rivales se puede destacar Ecuador (clasificaron segundos en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026), pero el nivel futbolístico del resto de los equipos deja mucho que desear al punto que - para graficar la situación - Puerto Rico está ubicado en el puesto 157 en el ranking FIFA.

Chiqui Tapia está en el centro de la polémica porque no logra conseguir partidos de mayor nivel mientras que la próxima fecha FIFA tiene lugar en noviembre y la Selección argentina volverá a la carga contra equipos "flojos": Angola ya estaría cerrado y la India sería el segundo partido.

La diferencia con la Selección de Brasil

Los dirigidos por Lionel Scaloni jugaron contra Venezuela, un equipo que desde los últimos 10 años están en permanente ascenso, sin embargo, se quedaron fuera del Mundial 2026 en una Eliminatoria donde 7 equipos de 10 tienen la posibilidad de clasificar. Y luego goleó a Puerto Rico.

Selección de Japón frente a Brasil Mientras que la Selección argentina goleó a Puerto Rico, Brasil cayó contra Japón por 3 a 2.

Por su lado, la Selección de Brasil ha tenido un calendario de amistosos bastante diferente: Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, México, España, Inglaterra, Senegal, Guinea, Marruecos, Túnez y Ghana; equipos que fácilmente pueden ser rivales en un mundial.

Las posibles razones de las elecciones de Chiqui Tapia

El análisis deja entrever diferentes panoramas con respecto a las razones por las cuales la Selección argentina enfrenta equipos de menor calibre: la intención de ampliar y explotar la marca AFA, la imposibilidad de jugar contra equipos europeos porque disputan la Nations League y las Eliminatorias en las fechas FIFA o, quizás la menos probable, la elección de Lionel Scaloni de no exponer a sus jugadores a rivales "más complicados".

Explotar la marca AFA (o Selección argentina) conlleva una mayor exposición en el mundo, trayendo empresas que quieran patrocinar al conjunto nacional. Esto significa ingresos a las arcas de la AFA que puede traducirse en mejoras para las categorías inferiores y femeninas, más allá de las ganancias que pueden significar para la Mayor.

Por otro lado, el calendario europeo difiere del sudamericano. Conmebol aprovecha las fechas FIFA para realizar las Eliminatorias y, una vez finalizadas, las utiliza para los mencionados partidos amistosos. Diferente es la situación de las selecciones europeas quienes doble competición.

La tercera de las posibilidades (y la menos factible) es que el entrenador argentino prefiere probar estrategias y alternativas con equipos que no son de la élite. No obstante, bien sabe que para volver a salir campeón del mundo la Selección argentina le tiene que ganar a todos.