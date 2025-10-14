Japón sorprendió a la Selección de Brasil con una remontada histórica rumbo al Mundial 2026

Minutos después, a los 32, Gabriel Martinelli fue el encargado de colocar el 2 a 0 y el conjunto de Carlo Ancelotti demostraba por qué las estadísticas históricas estaban a favor de su equipo. Sin embargo, en el complemento todo cambió.

Japón logró descontar cuando el defensor Fabricio Bruno le regaló la pelota a Takumi Minanino a los 52 minutos. Tan solo 10 minutos después llegó el empate cuando nuevamente el defensor brasilero intentó despejar sin ser efectivo y Keito Nakamura hacía soñar a los nipones con un empate que servía por cómo se había dado el primer tiempo.

Pero los dirigidos por Ancelotti volvieron a desilusionar cuando Ayase Ueda se elevó más alto que todos para cabecear el tiro de esquina que terminó en el fondo de la red. La transmisión firmó las reacciones del entrenador italiano y de Vinicius Júnior que mostraban desconcierto y bronca.

Embed - Japan vs Brazil 3-2 | All Goals & Highlights 2025

Las estadísticas históricas con la supremacía de Brasil

Las estadísticas históricas dejan en claro que hay una paternidad significativa entre la Selección de Brasil y la de Japón al punto que los nipones consiguieron su primer triunfo que, para colmo, fue logrado gracias a una remontada sin precedentes.

En total se han enfrentado en 14 oportunidades, la selección sudamericana se impuso en 11 ocasiones y los registros indican que empataron dos veces (por la Copa Confederaciones de 2001 y 2005).

Selección de Japón frente a Brasil La Selección de Japón le ganó a Brasil por primera vez en la historia.

El triunfo de Japón caló hondo en la Verdeamarela, quienes clasificaron al Mundial 2026 en el quinto puesto con 26 puntos y con seis partidos perdidos.