Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Con muchas esperanzas

Qué dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto logró el décimo puesto en Austin, Texas, en la temporada 2024 ganando un punto en Williams y ahora busca repetir la hazaña

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto busca volver a sonreír en Austin, Texas.

Franco Colapinto busca volver a sonreír en Austin, Texas.

La Fórmula 1 vuelve a llenar los titulares de las plataformas deportivas porque el próximo fin de semana se disputará el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Allí Franco Colapinto en la temporada 2024 se quedó con el décimo puesto, logrando sumar un punto para Williams.

Es por eso que las expectativas son altas aunque, claramente, las diferencias entre el FW46 de la escudería británica es muy diferente al A525 de Alpine y esto afectará al desempeño del piloto argentino.

automovilismo-franco colapinto-gp singapur
El A525 de Franco Colapinto.

El A525 de Franco Colapinto.

Qué dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Estados Unidos

Se trata de un fin de semana distinto porque el GP de Estados Unidos contará con el Sprint del sábado donde los pilotos participan de una prueba de 100 kilómetros que dura entre 25 a 30 minutos y que también aporta puntos en el campeonato.

En declaraciones difundidas por Alpine, Franco Colapinto comenzó analizando: "No hemos tenido las cosas fáciles en las últimas carreras, pero seguimos trabajando duro como equipo y centrados en aprender todo lo posible cada vez que salimos a la pista".

"Estoy seguro de que hay carreras por delante que se adaptan mejor a nosotros y haremos todo lo posible para estar en la lucha y conseguir algunos puntos de acá al final del año", manifestó en la previa de una competencia donde supo triunfar con Williams.

Además se refirió al entrenamiento que está realizando para llegar de la mejor manera: "La semana pasada pasé unos días en Enstone para analizar el fin de semana y prepararme para la próxima etapa en en Austin. El Circuito de las Américas es una pista increíble para manejar y, al ser un fin de semana de sprint, será estupendo tener dos oportunidades de correr en él".

Embed

El piloto nacido en Pilar no dudó en poner en valor al público local y a la presencia de argentinos: "El público estadounidense siempre es muy agradable y hay muchos argentinos allá, lo que me encanta. Trabajaremos duro desde el principio para ofrecer un buen espectáculo y, con suerte, podremos obtener una buena recompensa".

Así se reparten los puntos en el Sprint

  • 1º lugar: 8 puntos.
  • 2º lugar: 7 puntos.
  • 3º lugar: 6 puntos.
  • 4º lugar: 5 puntos.
  • 5º lugar: 4 puntos.
  • 6º lugar: 3 puntos.
  • 7º lugar: 2 puntos.
  • 8º lugar: 1 punto.
GP de Estados Unidos
As&iacute; es el circuito donde correr&aacute; Franco Colapinto.

Así es el circuito donde correrá Franco Colapinto.

Horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

  • Prácticas Libres 1: Desde las 14.30 hasta las 15.30.
  • Clasificación Sprint: Desde las 18.30 hasta las 19.15.

Sábado 18 de octubre

  • Sprint: Desde las 14 hasta las 14.30.
  • Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 19 de octubre

  • Carrera: A partir de las 16.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas