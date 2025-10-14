Qué dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Estados Unidos

En declaraciones difundidas por Alpine, Franco Colapinto comenzó analizando: "No hemos tenido las cosas fáciles en las últimas carreras, pero seguimos trabajando duro como equipo y centrados en aprender todo lo posible cada vez que salimos a la pista".

"Estoy seguro de que hay carreras por delante que se adaptan mejor a nosotros y haremos todo lo posible para estar en la lucha y conseguir algunos puntos de acá al final del año", manifestó en la previa de una competencia donde supo triunfar con Williams.

Además se refirió al entrenamiento que está realizando para llegar de la mejor manera: "La semana pasada pasé unos días en Enstone para analizar el fin de semana y prepararme para la próxima etapa en en Austin. El Circuito de las Américas es una pista increíble para manejar y, al ser un fin de semana de sprint, será estupendo tener dos oportunidades de correr en él".

El piloto nacido en Pilar no dudó en poner en valor al público local y a la presencia de argentinos: "El público estadounidense siempre es muy agradable y hay muchos argentinos allá, lo que me encanta. Trabajaremos duro desde el principio para ofrecer un buen espectáculo y, con suerte, podremos obtener una buena recompensa".

Así se reparten los puntos en el Sprint

1º lugar: 8 puntos.

2º lugar: 7 puntos.

3º lugar: 6 puntos.

4º lugar: 5 puntos.

5º lugar: 4 puntos.

6º lugar: 3 puntos.

7º lugar: 2 puntos.

8º lugar: 1 punto.

GP de Estados Unidos Así es el circuito donde correrá Franco Colapinto.

Horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: Desde las 14.30 hasta las 15.30.

Clasificación Sprint: Desde las 18.30 hasta las 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: Desde las 14 hasta las 14.30.

Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 19 de octubre