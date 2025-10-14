Aspirina: el truco casero para salvar tu ropa de las manchas de lavandina

La lavandina (hipoclorito de sodio) es un poderoso agente oxidante. Cuando entra en contacto con los tintes de la tela, rompe las moléculas de color (llamadas cromóforos) mediante una reacción de oxidación. Esa reacción descompone los pigmentos, dejando zonas descoloridas, más bien blancas o amarillentas. Es decir, la lavandina no deja una mancha “sobre” la tela, sino que directamente elimina el color de ella.

mancha de lavandina en camisa La lavandina es una solución acuosa de hipoclorito de sodio (NaClO), comúnmente utilizada como desinfectante y blanqueador doméstico que cuando cae en la ropa deja manchas difíciles de quitar, ya que deteriora la prenda y le quita el color.

Por eso, a diferencia de una mancha común, no se puede “quitar”, sino solo neutralizar o disimular. Acá es donde entra este truco casero que seguramente tu abuela materna o paterna usaba, pero nunca te revelo. La aspirina, una solución mágica.

La aspirina contiene ácido acetilsalicílico, un compuesto orgánico con propiedades ácidas y ligeramente reductoras. Cuando trituras la aspirina y la mezclas con agua, se produce una hidrólisis parcial, liberando ácido salicílico, que es más activo químicamente. Este ácido neutraliza los restos de hipoclorito que puedan haber quedado en la tela (recordemos que el cloro puede seguir oxidando incluso después del enjuague).

De esta manera:

Detiene la reacción de oxidación del cloro.

Reduce la tonalidad amarillenta causada por los subproductos del cloro.

En ciertos tejidos, suaviza las fibras y equilibra el pH, lo que puede ayudar a que los colores vecinos se redistribuyan levemente, disimulando el contraste.

aspirina Hay miles de trucos para quitar manchas de lavandina, sin embargo, usar aspirina es la más recomendada por su efectividad.

El procedimiento es sencillo y económico. Solo necesitas una aspirina común y un poco de agua. Tritura la pastilla hasta obtener un polvo fino y mézclala con unas gotas de agua para formar una pasta espesa. Luego, aplica la mezcla directamente sobre la mancha de lavandina y déjala actuar entre 6 y 8 horas.

Después, lavá la prenda como de costumbre, preferiblemente con agua fría. En muchos casos, la aspirina ayuda a restaurar el color original o al menos reducir notablemente el contraste de la mancha.

Beneficios de este truco casero