Con un sencillo, rápido y barato truco casero puedes evitar que el espejo del baño se llene de vapor luego de cada ducha caliente. Un truco casero es una herramienta o procedimiento artesanal que se utiliza en el hogar para solucionar todo tipo de problemas, desde una mancha en el sillón hasta el ruedo de un pantalón.
Muy fácil
Con un truco casero: cómo puedo evitar que los espejos del baño se empañen
Continúa leyendo para conocer tres opciones de truco casero baratas y efectivas, perfectas para solucionar un mismo problema
Cómo evitar que los espejos se empañen gracias a un truco casero
Existen tres opciones de truco casero para este problema tan común. Para cada truco casero vas a necesitar un ingrediente que seguro tienes en casa.
- El primer truco casero consiste en frotar cera para autos en el espejo del baño luego de cada ducha caliente. Coloca una pequeña cantidad de cera, distribuye bien por todo el espejo del bajo, déjala secar y retira el excedente con un paño suave y limpio.
- La segunda opción de truco casero es un poco más simple. Con un poco de espuma de afeitar puedes limpiar el espejo del baño y evitar que se empañe o limpiarlo si ya está empañado.
- Finalmente, si el espejo del baño ya se empañó y llenó de vapor, puedes solucionarlo aplicando una mezcla de agua y vinagre blanco. El vinagre es muy bueno para limpiar vidrios, ventanas y espejos.
Un truco casero y algo más: consejos para tener el baño siempre limpio
El baño es un espacio del hogar muy propenso a los gérmenes, la mugre y los malos olores. La limpieza del baño no es una simple cuestión estética, cuanto más ordenado y desinfectado esté, menos posibilidades de bacterias, virus, hongos y humedad existen. Con algunos consejos puedes mantener el baño impecable y libre de olor pro más tiempo.
- La ventilación es una acción clave e indispensable en la limpieza del baño. Lo ideal es tener u a ventana abierta la mayor parte del día y más aún luego de cada ducha para eliminar la humedad y evitar la formación de moho.
- Revisa los desagües y cañerías con frecuencia y evita que se tapen con pelos o jabón. Puedes realizar una limpieza con vinagre blanco cada cierto tiempo para remover el sarro y utilizar un gancho para retirar los pelos.
- Cambia la toalla semanalmente. Las toallas y toallones juntan humedad, suciedad, jabón y mugre. Si no los cambiamos con frecuencia, las microorganismos encontrarán en ella un espacio óptimo para desarrollarse.
- Limpia los espejos y cristales de la mampara con frecuencia para evitar marcas de agua.
- Cambia la bolsa de basura y tira los papeles o tarros de productos gastados. Las bolsas con papeles de baño pueden liberar olor feo y molesto.
- Limpia los azulejos y baldosas con una mezcla de agua y vinagre. También puedes usar vinagre para desinfectar paredes, inodoro, bidé, lavamanos y grifería.