Con un truco casero: cómo puedo evitar que los espejos del baño se empañen

ducha caliente El agua caliente de la ducha, más la poca ventilación del baño, generan vapor que se impregna en las ventanas y espejos.

Cómo evitar que los espejos se empañen gracias a un truco casero

Existen tres opciones de truco casero para este problema tan común. Para cada truco casero vas a necesitar un ingrediente que seguro tienes en casa.

limpiar espejo Utiliza un paño suave y limpio para colocar los ingredientes en el espejo.

El primer truco casero consiste en frotar cera para autos en el espejo del baño luego de cada ducha caliente. Coloca una pequeña cantidad de cera, distribuye bien por todo el espejo del bajo, déjala secar y retira el excedente con un paño suave y limpio. La segunda opción de truco casero es un poco más simple. Con un poco de espuma de afeitar puedes limpiar el espejo del baño y evitar que se empañe o limpiarlo si ya está empañado. Finalmente, si el espejo del baño ya se empañó y llenó de vapor, puedes solucionarlo aplicando una mezcla de agua y vinagre blanco. El vinagre es muy bueno para limpiar vidrios, ventanas y espejos.

Un truco casero y algo más: consejos para tener el baño siempre limpio

El baño es un espacio del hogar muy propenso a los gérmenes, la mugre y los malos olores. La limpieza del baño no es una simple cuestión estética, cuanto más ordenado y desinfectado esté, menos posibilidades de bacterias, virus, hongos y humedad existen. Con algunos consejos puedes mantener el baño impecable y libre de olor pro más tiempo.