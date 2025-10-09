Las competencias seleccionadas son:

Gran Premio de China: 21 - 23 de marzo.

Gran Premio de Miami: 2 - 4 de mayo.

Gran Premio de Bélgica: 25 - 27 de julio.

Gran Premio de Estados Unidos (Austin): 17 - 19 de octubre.

(Austin): 17 - 19 de octubre. Gran Premio de Brasil (São Paulo): 7 - 9 de noviembre.

Gran Premio de Qatar: 28 - 30 de noviembre.

De esta manera el formato tradicional mutó logrando que los fanáticos y equipos puedan recibir una dosis extra de emoción. Pero no todo es diversión ya que tienen la posibilidad de sumar puntos que le servirán para ocupar una mejor posición en el campeonato.

¿Qué son las Sprint Race?

Se trata de una competencia que tiene una extensión de 100 kilómetros y se disputa los sábados (los GP tienen alrededor de 300 kilómetros y se realizan los domingos). Su duración es de unos 25 a 30 minutos y no se realizan parada en boxes, por lo tanto la única estrategia posible es apretar el acelerador y regalarle a los fanáticos la máxima potencia de los monoplazas.

La repartición de puntos también es diferente y solo son ocho los pilotos que reciben esos tantos extras:

1º lugar: 8 puntos.

2º lugar: 7 puntos.

3º lugar: 6 puntos.

4º lugar: 5 puntos.

5º lugar: 4 puntos.

6º lugar: 3 puntos.

7º lugar: 2 puntos.

8º lugar: 1 punto.

Los resultados de esta etapa no influye en el orden de salida de la carrera principal, ya que eso se define el día viernes con la sesión clasificatoria.

GP de Estados Unidos El circuito que deberá completar Franco Colapinto.

Horarios y cronograma completo del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: Desde las 14.30 hasta las 15.30.

Clasificación Sprint: Desde las 18.30 hasta las 19.15.

Sábado 18 de octubre

Sprint: Desde las 14 hasta las 14.30.

Clasificación: Desde las 18 hasta las 19.

Domingo 19 de octubre

Carrera: A partir de las 16.

Los horarios de las próximas competencias de Colapinto