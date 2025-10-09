Kei Izawa

Del 17 al 19 de octubre Mendoza se convertirá en el escenario de uno de los eventos más esperados por los practicantes de artes marciales: el Seminario Internacional de Aikido, que tendrá lugar en el Club Mendoza de Regatas, dentro del emblemático Parque General San Martín.

El encuentro reunirá a referentes internacionales del Aikido, entre ellos Kei Izawa y Yasumasa Itoh, ambos 7º Dan Aikikai de Tokio y discípulos del maestro Mitsunari Kanai, quien fue alumno directo del fundador del Aikido, Morihei Ueshiba. También participarán Emiliano Pérez (5º Dan Aikikai, México) y Mario Lorenzo (5º Dan Aikikai, Argentina), aportando su vasta trayectoria y visión del arte marcial.

Cultura japonesa y filosofía del Budo

La ceremonia inaugural, prevista para el viernes 17, incluirá una presentación de Taiko y Bon Odori a cargo de la Asociación Nikkei Mendoza. Luego, Mario Lorenzo ofrecerá una charla sobre el Budo en el mundo moderno, seguida por una exposición de Kei Izawa sobre la vida y legado de Morihei Ueshiba, fundador del Aikido.

Clases técnicas y camaradería

Durante el sábado y domingo, se dictarán ocho clases que abordarán técnicas con armas tradicionales como el bokken y el jo, además de prácticas de Aikido impartidas por los cuatro maestros. El sábado por la noche se realizará una cena de camaradería opcional, mientras que el domingo cerrará con una entrega de presentes y una foto grupal.

Turismo y cultura mendocina

Como broche de oro, el lunes 20 de octubre se ofrecerá un recorrido turístico por sitios emblemáticos de Mendoza, incluyendo la histórica bodega López, guiado por el historiador Jesús Morales.

Inscripción

El valor del seminario es de 25 dólares. Los pagos pueden realizarse en dólares o pesos argentinos, y se brinda asistencia para hospedaje a los participantes extranjeros. Las inscripciones pueden hacerse a través de este formulario.

Este seminario representa una oportunidad única para profundizar en el arte del Aikido, compartir experiencias con maestros de renombre y disfrutar de la riqueza cultural mendocina en un entorno de respeto, aprendizaje y tradición.

Más información en el sitio web oficial.

