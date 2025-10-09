Clases técnicas y camaradería

Durante el sábado y domingo, se dictarán ocho clases que abordarán técnicas con armas tradicionales como el bokken y el jo, además de prácticas de Aikido impartidas por los cuatro maestros. El sábado por la noche se realizará una cena de camaradería opcional, mientras que el domingo cerrará con una entrega de presentes y una foto grupal.

Turismo y cultura mendocina

Como broche de oro, el lunes 20 de octubre se ofrecerá un recorrido turístico por sitios emblemáticos de Mendoza, incluyendo la histórica bodega López, guiado por el historiador Jesús Morales.

aikido 3 Mario Lorenzo, 5to Dan Aikikai.

Inscripción

El valor del seminario es de 25 dólares. Los pagos pueden realizarse en dólares o pesos argentinos, y se brinda asistencia para hospedaje a los participantes extranjeros. Las inscripciones pueden hacerse a través de este formulario.

Este seminario representa una oportunidad única para profundizar en el arte del Aikido, compartir experiencias con maestros de renombre y disfrutar de la riqueza cultural mendocina en un entorno de respeto, aprendizaje y tradición.

Más información en el sitio web oficial.