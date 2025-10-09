Única en el mundo: cuál es la capital fantasma sin un solo habitante

palaos, la unica capital con pocos habitantes (1) Palaos, situó su capital en un lugar donde literalmente no reside absolutamente nadie. La capital, por definición, menos poblada del mundo.

La decisión de trasladar la capital desde Koror, la ciudad más poblada y activa de Palaos, a Ngerulmud, en la isla de Babeldaob, tuvo como objetivo descentralizar el poder político, distinguir a la época colonial de su futuro como nación soberana y fomentar el desarrollo, la economía y la vivienda en otras regiones del país.

Sin embargo, el cambio no resultó como se esperaba.

Ngerulmud se encuentra en una zona aislada, rodeada de selva tropical y con pocas infraestructuras, lo que dificulta la vida cotidiana. Por eso, los trabajadores del gobierno se trasladan diariamente desde otras localidades y regresan a sus hogares al finalizar la jornada.

A pesar de sus modernos edificios gubernamentales y su arquitectura inspirada en el estilo estadounidense, Ngerulmud nunca logró convertirse en un centro urbano. La falta de comercios, escuelas y servicios básicos la dejó prácticamente vacía, transformándola en una capital administrativa sin vida social.

Años más tarde, Palaos logró levantar su nueva capital, Ngerulmud. Debió invertir mucho para construir las sedes de los distintos poderes. Por eso, el pequeño centro de gobierno cuenta apenas con El edificio del Poder Ejecutivo, El Congreso, El edificio del Poder Judicial y una plaza central, en la que se conectan los tres.

Aunque lo cierto es que en sus alrededores, no hay casas construidas, ni se cuenta con la infraestructura necesaria para hacerlo. Además, falta mantenimiento en las rutas que la conectan con el resto del país.

Aquí vemos el mapa de este lugar tan único en el mundo

Características de esta capital