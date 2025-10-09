Ariel Broggi

Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima, habló de lo que representa la gran final ante Deportivo Madryn.

Ariel Broggi, director técnico de Gimnasia y Esgrima, prepara la gran final ante Deportivo Madryn por el ascenso a Primera División y no pudo evitar referirse a Miguel Ángel Russo a quien tuvo como entrenador en Vélez.

Tras la última práctica en el estadio Víctor Legrotaglie el DT del Lobo manifestó sus sensaciones antes del trascendental partido de este sábado y su pesar por el fallecimiento del entrenador de Boca.

Ariel Broggi habló de Miguel Ángel Russo.

Con respecto a la final ante Deportivo Madryn, opinó: "La verdad es que los jugadores están muy bien. Sabemos la instancia que nos estamos jugando y las sensaciones son muy buenas antes de jugar este encuentro tan importante. Vamos a enfrentar a un gran rival y con nuestras armas trataremos de ganar esta final".

Sobre el Tano Leandro Gracián, DT de Deportivo Madryn y compañero de Broggi en Vélez entre 2003 y 2006, reveló: "Nos hemos criado juntos y compartimos mucho tiempo, familia y amigos".

Ariel Broggi expresó sus condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo quien lo dirigió en Vélez y reconoció: "Ha dejado un legado en todos los que lo conocimos y estuvimos con él. Miguel fue una persona muy querida y eligió irse en el lugar en el que él quería estar. Eso habla muy bien de él y su partida nos causa un gran dolor".

"Miguel ha tenido un reconocimiento nacional e internacional y todos tenemos los mejores recuerdos. Era muy joven cuando me dirigió y me enseñó mucho. A lo largo de mi carrera hemos tenidos lindas charlas, fue un gran entrenador", cerró Ariel Broggi quien despidió al DT de Boca en las redes sociales.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima compartió la noticia del fallecimiento en una historia de Instagram y expresó: "Dejaste un legado en todos los que tuvimos la suerte de conocerte. QEPD, Miguel".

