Sobre el Tano Leandro Gracián, DT de Deportivo Madryn y compañero de Broggi en Vélez entre 2003 y 2006, reveló: "Nos hemos criado juntos y compartimos mucho tiempo, familia y amigos".

gimnasia russo 1

Ariel Broggi despidió a Miguel Ángel Russo

Ariel Broggi expresó sus condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo quien lo dirigió en Vélez y reconoció: "Ha dejado un legado en todos los que lo conocimos y estuvimos con él. Miguel fue una persona muy querida y eligió irse en el lugar en el que él quería estar. Eso habla muy bien de él y su partida nos causa un gran dolor".

Embed - Ariel Broggi, entrenador de Gimnasia y Esgrima habló en la previa de la final con Deportivo Madryn

"Miguel ha tenido un reconocimiento nacional e internacional y todos tenemos los mejores recuerdos. Era muy joven cuando me dirigió y me enseñó mucho. A lo largo de mi carrera hemos tenidos lindas charlas, fue un gran entrenador", cerró Ariel Broggi quien despidió al DT de Boca en las redes sociales.

russo broggi 1

El entrenador de Gimnasia y Esgrima compartió la noticia del fallecimiento en una historia de Instagram y expresó: "Dejaste un legado en todos los que tuvimos la suerte de conocerte. QEPD, Miguel".