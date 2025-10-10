Inicio Sociedad Guaymallén
Siniestro en la feria

Guaymallén oficializó una ayuda económica para los feriantes afectados por el incendio del Mercado Cooperativo

La asistencia fue aprobada a través de un decreto del intendente Marcos Calvente. El objetivo es restaurar los puestos afectos y asegurar la continuidad de los puestos de trabajo

A casi un mes del incendio que destruyó varios galpones en la Feria de Guaymallén
Luego de una investigación de Bomberos Voluntarios se estableció que el siniestro fue intencional.

La medida quedó formalizada mediante la Ordenanza N° 10.276, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza, y contempla un reintegro completo en efectivo por las pérdidas sufridas.

Un programa para reactivar la Feria de Guaymallén

El siniestro provocó graves daños estructurales y afectó a decenas de emprendedores, inquilinos y pequeños comerciantes que desarrollan su actividad en la Feria de Guaymallén. Ante esta situación, la comuna dispuso una asistencia económica con enfoque social y productivo, destinada a restaurar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad laboral de las familias afectadas.

Según la ordenanza, los beneficiarios deberán presentar un presupuesto detallado de los bienes o servicios que necesiten reponer, junto con la documentación respaldatoria. La evaluación de los daños estará a cargo de Defensa Civil municipal, cuyo informe técnico servirá de base para determinar los montos a otorgar.

La asistencia se implementará en el marco del programa “Guaymallén invierte con vos”, que promueve incentivos para el desarrollo comercial local.

Una vez recibidos los fondos, los comerciantes deberán rendir cuentas mediante facturas o comprobantes, dentro de los plazos establecidos por la autoridad de aplicación. En caso de incumplimientos o inconsistencias, el beneficio podrá ser revisado o anulado.

Cómo acceder al beneficio de la Municipalidad de Guaymallén

Feristas, productores o inquilinos podrán solicitar la ayuda quienes acrediten su vínculo jurídico con los galpones afectados, ya sea como propietarios, inquilinos o concesionarios, presentando documentación fehaciente. La ordenanza autoriza el uso de todos los medios probatorios válidos contemplados en la normativa vigente.

