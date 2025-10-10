Guaymallén oficializó una ayuda económica para los feriantes afectados por el incendio del Mercado Cooperativo

incendio en la feria de Guaymallén. 1jpg (1) El incendio en la Feria de Guaymallén fue de grandes magnitudes y las pérdidas en los galpones fueron millonarias. Una mujer bombero resultó con heridas mientras trataba de sofocar el incendio.

Un programa para reactivar la Feria de Guaymallén

El siniestro provocó graves daños estructurales y afectó a decenas de emprendedores, inquilinos y pequeños comerciantes que desarrollan su actividad en la Feria de Guaymallén. Ante esta situación, la comuna dispuso una asistencia económica con enfoque social y productivo, destinada a restaurar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad laboral de las familias afectadas.

Según la ordenanza, los beneficiarios deberán presentar un presupuesto detallado de los bienes o servicios que necesiten reponer, junto con la documentación respaldatoria. La evaluación de los daños estará a cargo de Defensa Civil municipal, cuyo informe técnico servirá de base para determinar los montos a otorgar.

incendio feria de guaymallén productores 7 La comuna de Guaymallén asistirá a los productores afectados por el incendio y destrucción de varios puestos. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La asistencia se implementará en el marco del programa “Guaymallén invierte con vos”, que promueve incentivos para el desarrollo comercial local.

Una vez recibidos los fondos, los comerciantes deberán rendir cuentas mediante facturas o comprobantes, dentro de los plazos establecidos por la autoridad de aplicación. En caso de incumplimientos o inconsistencias, el beneficio podrá ser revisado o anulado.

Cómo acceder al beneficio de la Municipalidad de Guaymallén

Feristas, productores o inquilinos podrán solicitar la ayuda quienes acrediten su vínculo jurídico con los galpones afectados, ya sea como propietarios, inquilinos o concesionarios, presentando documentación fehaciente. La ordenanza autoriza el uso de todos los medios probatorios válidos contemplados en la normativa vigente.