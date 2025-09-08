El incendio en la Feria de Guaymallén dejó 6 galpones destruidos y pérdidas multimillonarias

Señaló que cada autoelevador ronda entre $20 o $25 millones. El otro gran problema es la pérdida de las cámaras de frío que mantenían las frutas y verduras para vender en el lugar y también para llevar hacia el sur. Son 20 productores que están en esta situación, quienes además tienen muchos empleados como changarines, vendedores, embaladores, entre otros.

Los problemas para los productores tras el incendio en la Feria de Guaymallén

A pesar de las afectaciones totales en 6 galpones, los camiones llegan como todos los días con la mercadería y deben descargar sí o sí. Este lunes lo hicieron frente al lugar del incendio, y los productores no saben qué van a hacer con esa mercadería. "Es un tema fitosanitario también. Nosotros estábamos habilitados por Senasa para poder vender al sur sin tener ningún tipo de riesgo la mercadería, y ahora no sabemos qué va a pasar con eso", expresó Anael Carrasco.

incendio feria de guaymallén productores 5 El incendio en 6 galpones de la Feria de Guaymallén dejó pérdidas multimillonarias tras quemarse autoelevadores, camiones, cámaras de frío y mercadería. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

"Acá hay pérdidas millonarias que no sabemos si las vamos a poder recuperar de nuevo", dijo uno de los damnificados, que agregó que la impotencia de ellos fue que cuando empezó el fuego llegaron a los galpones, "teníamos los autoelevadores al lado de la puerta, pero por seguridad no los pudimos sacar. Verlos prenderse fuego, una herramienta de trabajo que a nosotros nos costó años de trabajo, porque somos todos productores chicos. Ahora esperamos que esto se solucione, pero no sabemos cuánto tiempo va a llevar todo esto".

Sin embargo, el sector comercial de la Feria de Guaymallén está a 100 metros de donde fue el incendio, por lo que la venta funciona con normalidad desde la mañana de este lunes. Carrasco sostuvo: "Acá el daño es para los que trabajamos en el mercado. Quienes van a comprar van a encontrar puesteros deprimidos y viendo cómo solucionan esto, pero la única manera que sabemos que se sale es siguiendo adelante".

La hipótesis del incendio intencional

Las cámaras de seguridad internas de la Feria de Guaymallén tomaron el momento en que dos hombres entraron a uno de los galpones, provocaron el fuego y se fueron. "Estamos muy enojados porque sabemos que acá había un sereno que justo sale y dos personas prendieron fuego".

incendio feria de guaymallén productores 3 Una de las víctimas describió la impotencia de no poder sacar los autoelevadores en medio del incendio. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Anael Carrasco añadió: "No sabemos si el incendio fue intencional contra alguno de todos los galpones que se quemaron. No sabemos si eran gente borracha, o que estaban haciendo un asado o querían que alguien saliera dañado y después se les fue de las manos".