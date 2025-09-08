Inicio Sociedad incendio
El incendio en la Feria de Guaymallén dejó 6 galpones destruidos y pérdidas multimillonarias

Era donde funcionaban las cámaras de frío, se guardaban camiones y autoelevadores de la Feria de Guaymallén. El incendio del viernes no dejó nada en pie

Seis galpones de la Feria de Guaymallén tuvieron pérdidas totales tras el incendio del sábado.

Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Los productores que usaban los galpones de la Feria de Guaymallén que tuvo pérdidas multimillonarias tras el incendio del sábado, indicaron su preocupación ya que no saben cómo seguirán su trabajo. Las estructuras quedaron debilitadas y sí o sí deben ser derrumbadas para volver a ocupar ese lugar. Esperan una reunión con el gobierno para obtener alguna ayuda. Mientras, el resto de la feria funciona con normalidad.

Anael Carrasco pertenece a la Unión Frutihortícola de Mendoza, y es uno de los productores que sufrió grandes pérdidas por el incendio que comenzó alrededor de las 19.30 del sábado en el predio de calle Sarmiento y Gutemberg, de Guaymallén, y que afectó 6 galpones en su totalidad.

incendio feria de guaymallén productores 2
Son 20 productores los afectados tras el incendio en la Feria de Guaymallén.

"Tenemos un problema muy grande que es la pérdida total de los galpones de depósito donde dejamos toda la mercadería. Se quemaron cerca de 15 autoelevadores, 6 cámara de frío, 2 camiones y oficinas", además de kilos y kilos de tomates, zapallos, cebollas, cítricos, entre otros. "Qué vamos a hacer ahora, porque la mercadería sigue viniendo y no sabemos dónde colocarla", agregó Carrasco.

Señaló que cada autoelevador ronda entre $20 o $25 millones. El otro gran problema es la pérdida de las cámaras de frío que mantenían las frutas y verduras para vender en el lugar y también para llevar hacia el sur. Son 20 productores que están en esta situación, quienes además tienen muchos empleados como changarines, vendedores, embaladores, entre otros.

Los problemas para los productores tras el incendio en la Feria de Guaymallén

A pesar de las afectaciones totales en 6 galpones, los camiones llegan como todos los días con la mercadería y deben descargar sí o sí. Este lunes lo hicieron frente al lugar del incendio, y los productores no saben qué van a hacer con esa mercadería. "Es un tema fitosanitario también. Nosotros estábamos habilitados por Senasa para poder vender al sur sin tener ningún tipo de riesgo la mercadería, y ahora no sabemos qué va a pasar con eso", expresó Anael Carrasco.

incendio feria de guaymallén productores 5
El incendio en 6 galpones de la Feria de Guaymallén dejó pérdidas multimillonarias tras quemarse autoelevadores, camiones, cámaras de frío y mercadería.

"Acá hay pérdidas millonarias que no sabemos si las vamos a poder recuperar de nuevo", dijo uno de los damnificados, que agregó que la impotencia de ellos fue que cuando empezó el fuego llegaron a los galpones, "teníamos los autoelevadores al lado de la puerta, pero por seguridad no los pudimos sacar. Verlos prenderse fuego, una herramienta de trabajo que a nosotros nos costó años de trabajo, porque somos todos productores chicos. Ahora esperamos que esto se solucione, pero no sabemos cuánto tiempo va a llevar todo esto".

Sin embargo, el sector comercial de la Feria de Guaymallén está a 100 metros de donde fue el incendio, por lo que la venta funciona con normalidad desde la mañana de este lunes. Carrasco sostuvo: "Acá el daño es para los que trabajamos en el mercado. Quienes van a comprar van a encontrar puesteros deprimidos y viendo cómo solucionan esto, pero la única manera que sabemos que se sale es siguiendo adelante".

La hipótesis del incendio intencional

Las cámaras de seguridad internas de la Feria de Guaymallén tomaron el momento en que dos hombres entraron a uno de los galpones, provocaron el fuego y se fueron. "Estamos muy enojados porque sabemos que acá había un sereno que justo sale y dos personas prendieron fuego".

incendio feria de guaymallén productores 3
Una de las víctimas describió la impotencia de no poder sacar los autoelevadores en medio del incendio.

Anael Carrasco añadió: "No sabemos si el incendio fue intencional contra alguno de todos los galpones que se quemaron. No sabemos si eran gente borracha, o que estaban haciendo un asado o querían que alguien saliera dañado y después se les fue de las manos".

