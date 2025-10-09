A mediados de la temporada 2006 Alfio Basile abandonó al Xeneize para hacerse cargo, por segunda vez, de la Selección argentina. Si bien desde el club buscaron a Miguelo, esto fue imposible debido a que tenía contrato vigente con Vélez.

Es por esto que el elegido fue Ricardo La Volpe. La historia que sigue es bien conocida. Con el campeonato servido, el Bigotón no pudo abrochar el título y tras un breve ciclo se despidió del mundo Boca.

Meses más tarde terminó dándose la llegada de Russo al Xeneize. El DT tuvo que poner orden en un vestuario con pesos pesados como, por ejemplo, Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto y Hugo Ibarra, entre otros.

El esquema de Miguelo era claro. Un 4-3-1-2 que le dio, nada más y nada menos, que la Copa Libertadores. Ibarra y Clemente Rodríguez hacían la banda a la perfección, mientras que la zaga estaba compuesta por el Cata Díaz y Morel Rodríguez.

Ever Banega era el dueño del eje y los internos, Pablo Ledesma y Neri Cardozo, tenían presencia. El enganche, que el mismo Russo definió como el mejor jugador que dirigió, era Riquelme y arriba definían las cosas Rodrigo Palacios y Palermo. Los tres palos eran defendidos por Mauricio Caranta, que terminó siendo clave en aquel plantel.

Embed - La PELÍCULA completa de BOCA JUNIORS campeón CONMEBOL LIBERTADORES 2007

El camino de Boca en la Copa Libertadores 2007

Boca formó parte del Grupo G de la Copa Libertadores, donde compartió con Toluca (México), Cienciano (Perú) y Bolivar (Bolivia). El equipo de Miguel Ángel Russo sacó diez puntos y culminó en la segunda colocación, por detrás del elenco mexicano (12).

Fecha 1: vs. Bolivar (V) - 0-0

vs. Bolivar (V) - 0-0 Fecha 2: vs. Cienciano (L) - 1-0

vs. Cienciano (L) - 1-0 Fecha 3: vs. Toluca (V) - 2-0

vs. Toluca (V) - 2-0 Fecha 4: vs. Toluca (L) - 3-0

vs. Toluca (L) - 3-0 Fecha 5: vs. Cienciano (V) - 3-0

vs. Cienciano (V) - 3-0 Fecha 6: vs. Bolivar (L) - 7-0

Su rival en octavos de final fue Vélez, con quien Miguelo venía de ser campeón (Clausura 2005). Además, al frente del Fortín jugó semifinales de la Copa Sudamericana de esa misma temporada y cuartos de final de la Copa Libertadores de 2006. El Xeneize, que abrió la serie de local, se impuso con un global de 4-3.

Ida: en la Bombonera: 3-0

en la Bombonera: 3-0 Vuelta: en el José Amalfitani: 3-1

En cuartos de final su contrincante fue Libertad. El elenco paraguayo fue de los mejores de la fase regular (tercero en el bombo de los primeros), pero le puso punto final a su sueño continental ante el Boca de Russo. Los argentinos avanzaron de ronda con un global de 3-1.

Ida: en la Bombonera: 1-1

en la Bombonera: 1-1 Vuelta: en el Defensores del Chaco: 0-2

Deportivo Cúcuta fue su rival en semifinales. Como el elenco colombiano fue segundo y sacó menos puntos que el Xeneize, la llave se definió en la Bombonera. En una serie para el infarto, los de Miguelo terminaron avanzando a la final con un global de 4-3.

Ida: en el General Santander: 3-1

en el General Santander: 3-1 Vuelta: en la Bombonera: 3-0

La final, que por aquel entonces se disputaba con partidos de ida y vuelta, fue ante Gremio. El equipo de Porto Alegre finalizó primero en su Grupo y se ganó el derecho a definir como local. Pese a eso, el equipo de Miguel Ángel Russo infló el pecho y vapuleó a su rival de turno con un global de 5-0.

Ida: en la Bombonera: 2-0

en la Bombonera: 2-0 Vuelta: en el Olímpico Monumental: 0-3

Miguel Ángel Russo Copa Libertadores 2007 Miguel Ángel Russo conquistó la que es, hasta hoy, la última Copa Libertadores en las vitrinas de Boca.

Qué dijo Russo tras la conquista

"Es el logro más importante. Es algo que todos desean y muy pocos consiguen. No es fácil lograrlo, pero a mí me tocó", lanzó Miguel Ángel Russo tras conquistar la sexta Copa Libertadores de la historia de Boca.

Luego de haber estado cerca en su etapa como jugador de Estudiantes de La Plata, Miguelo (hacedor de grandes frases), definió al torneo continental de una particular forma: "La Libertadores es como la novia que uno siempre quiere y no te presta atención".