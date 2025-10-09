Ariel Broggi y las dos sorpresas en el once de Gimnasia y Esgrima para la gran final

Si bien el hermetismo de la mañana fue extremo, el posible equipo que diagrama Ariel Broggi tiene un bosquejo. Claro que esa pizarra no es la definitiva y tampoco está confirmada. Es más, el plantel volverá a trabajar mañana por la mañana ya en Buenos Aires, donde el entrenador terminará de darle forma a la alineación.

Nicolas Servetto1.jpeg Nicolás Servetto fue probado en la delantera.

Dentro del piloto de pruebas aparecen dos novedades y son los ingresos de Matías Muñoz y de Nicolás Servetto. Si bien los dos jugaron a lo largo del torneo (sobre todo el volante), lo cierto que es ninguno venía siendo titular en los últimos encuentros. Ambos arrancaron con Ariel Broggi pero fueron perdiendo terreno.