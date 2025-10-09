Inicio Ovación Fútbol Ariel Broggi
Cuenta regresiva

Ariel Broggi y las dos sorpresas en el once de Gimnasia y Esgrima para la gran final

El Lobo trabajó por la mañana y Ariel Broggi perfila el probable con algunas novedades. La práctica tuvo algunas novedades.

Por UNO
Ariel Broggi sorprendió con el once de Gimnasia y Esgrima.

Ariel Broggi sorprendió con el once de Gimnasia y Esgrima.

La efervescencia que hay en el mundo Gimnasia y Esgrima es enorme y va en aumento. El Lobo está a un solo paso de lograr el ascenso a Primera División, duelo en el que deberá vencer a Deportivo Madryn para poder meterse en la elite del fútbol argentino. Para ese esperado encuentro, Ariel Broggi diagrama el once tentativo en una prueba que tiene novedades.

Si bien el hermetismo de la mañana fue extremo, el posible equipo que diagrama Ariel Broggi tiene un bosquejo. Claro que esa pizarra no es la definitiva y tampoco está confirmada. Es más, el plantel volverá a trabajar mañana por la mañana ya en Buenos Aires, donde el entrenador terminará de darle forma a la alineación.

Nicolas Servetto1.jpeg
Nicol&aacute;s Servetto fue probado en la delantera.

Nicolás Servetto fue probado en la delantera.

Dentro del piloto de pruebas aparecen dos novedades y son los ingresos de Matías Muñoz y de Nicolás Servetto. Si bien los dos jugaron a lo largo del torneo (sobre todo el volante), lo cierto que es ninguno venía siendo titular en los últimos encuentros. Ambos arrancaron con Ariel Broggi pero fueron perdiendo terreno.

El resto sí es la estructura que jugó en la recta final rumbo a la definición de la primera fase: César Rigamonti será el arquero, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini, Nicolás Romano, Facundo Lencioni, Nicolás Sevetto y Nicolás Ferreyra.

Cuatro ex Gimnasia y Esgrima, titulares en Deportivo Madryn

En el Aurinegro tampoco hay nada confirmado, aunque el boceto de Leandro Gracián tiene cuatro jugadores que supieron vestir la camiseta de Gimnasia y Esgrima como titulares: el colombiano Gutiérrez Arango estará en la zaga, Nazareno Solís en el medio más Luis Silba y Rivero como dupla de ataque.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas