La efervescencia que hay en el mundo Gimnasia y Esgrima es enorme y va en aumento. El Lobo está a un solo paso de lograr el ascenso a Primera División, duelo en el que deberá vencer a Deportivo Madryn para poder meterse en la elite del fútbol argentino. Para ese esperado encuentro, Ariel Broggi diagrama el once tentativo en una prueba que tiene novedades.
Ariel Broggi y las dos sorpresas en el once de Gimnasia y Esgrima para la gran final
El Lobo trabajó por la mañana y Ariel Broggi perfila el probable con algunas novedades. La práctica tuvo algunas novedades.